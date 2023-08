Vermutlich weiteres Urpferd in der Grube Messel entdeckt

Darmstadt.

Forscher haben in der Grube Messel das Fossil eines besonderen Säugetiers entdeckt. Dabei könne es sich um ein Urpferd handeln, sagte der Grabungsleiter Torsten Wappler vom Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. "Es ist ein spektakulärer Fund", betonte er. Bereits vor einer Woche begannen die Bergungsarbeiten in der Unesco-Welterbestätte bei Darmstadt. Nun seien die Knochen vollständig ausgehoben.