„6.0 Eis.Kunst.Traum“: Risse und Verwerfungen hinter dem Medaillenglanz

Die Premiere des Schauspiels Chemnitz in der Trainingshalle des Jutta-Müller Eissportzentrums entpuppt sich als radikale Hinterfragung des Mythos Katharina Witt.

Ein ungewöhnlicher Ort für eine Theaterpremiere, doch er passt wie kein anderer: Ein Ex-Eiskunstlaufstar kehrt an Stätte seiner Anfänge zurück. Der Ex-Eiskunstlaufstar, dargestellt von Vera-Cosima Guttmann, „schwebt“ am Sonntag in die Trainingshalle des Chemnitzer Eissportzentrums ein, in der sie einst zusammen mit ihrer Trainerin die...