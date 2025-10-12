„ABBA – Waterloo im Bällebad“: So startet das neue Kammertheater Leipzig

Großer Jubel: Mit der Musik von ABBA, einer gehörigen Portion Selbstironie und viel Spielfreude hat das neue Kammertheater Leipzig eröffnet.

„Einen haben wir noch. Wollt ihr?“ Mit einem Jubelsturm beantwortet das Publikum die Frage von Agneta, ähm: Anke. Und die Band IKEA bedankt sich mit „Thank you for the Music“ für stehende Ovationen im Leipziger Kammertheater. Diese haben die ABBA-Interpreten verdient. Zeigten sie doch bei der Show „ABBA – Waterloo im Bällebad“...