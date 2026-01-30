MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Abrafaxe fahren ein: Califax und Co. nehmen erstmals die Stollen und Schächte im Erzgebirge ins Visier

Es sind natürlich Fahrten, keine Leitern: In einem „Mosaik“-Sonderheft erorbern Abrax, Brabax und Califax bald das Erzgebirge unter Tage.
Es sind natürlich Fahrten, keine Leitern: In einem „Mosaik“-Sonderheft erorbern Abrax, Brabax und Califax bald das Erzgebirge unter Tage. Bild: Steinchen für Steinchen Verlag
„Nicht locker gelassen“: Maren Ahrens und Robert Löffler vom Steinchen-für-Steinchen-Verlag, der die Mosaik-Hefte mit den Abrafaxen seit 1992 herausbringt.
„Nicht locker gelassen“: Maren Ahrens und Robert Löffler vom Steinchen-für-Steinchen-Verlag, der die Mosaik-Hefte mit den Abrafaxen seit 1992 herausbringt. Bild: Frank Hommel
Im Pochwerk. Der Verlag legt Wert auf Detailreichtum, komplexe Geschichten und historische Korrektheit.
Im Pochwerk. Der Verlag legt Wert auf Detailreichtum, komplexe Geschichten und historische Korrektheit. Bild: Steinchen-für-Steinchen-Verlag
Detailreichtum und Wiedererkennungswert: Zeichner Andreas Pasda hat einst als Pförtner im damaligen Verlag „Junge Welt“ angefangen.
Detailreichtum und Wiedererkennungswert: Zeichner Andreas Pasda hat einst als Pförtner im damaligen Verlag „Junge Welt“ angefangen. Bild: Frank Hommel
Zeichner Jens Fischer kommt aus Kölleda in Thüringen. Wie die meisten Zeichner der Abrafaxe hat er sein zeichnerisches Talent als Autodidakt entwickelt.
Zeichner Jens Fischer kommt aus Kölleda in Thüringen. Wie die meisten Zeichner der Abrafaxe hat er sein zeichnerisches Talent als Autodidakt entwickelt. Bild: Frank Hommel
Es sind natürlich Fahrten, keine Leitern: In einem „Mosaik“-Sonderheft erorbern Abrax, Brabax und Califax bald das Erzgebirge unter Tage.
Es sind natürlich Fahrten, keine Leitern: In einem „Mosaik“-Sonderheft erorbern Abrax, Brabax und Califax bald das Erzgebirge unter Tage. Bild: Steinchen für Steinchen Verlag
„Nicht locker gelassen“: Maren Ahrens und Robert Löffler vom Steinchen-für-Steinchen-Verlag, der die Mosaik-Hefte mit den Abrafaxen seit 1992 herausbringt.
„Nicht locker gelassen“: Maren Ahrens und Robert Löffler vom Steinchen-für-Steinchen-Verlag, der die Mosaik-Hefte mit den Abrafaxen seit 1992 herausbringt. Bild: Frank Hommel
Im Pochwerk. Der Verlag legt Wert auf Detailreichtum, komplexe Geschichten und historische Korrektheit.
Im Pochwerk. Der Verlag legt Wert auf Detailreichtum, komplexe Geschichten und historische Korrektheit. Bild: Steinchen-für-Steinchen-Verlag
Detailreichtum und Wiedererkennungswert: Zeichner Andreas Pasda hat einst als Pförtner im damaligen Verlag „Junge Welt“ angefangen.
Detailreichtum und Wiedererkennungswert: Zeichner Andreas Pasda hat einst als Pförtner im damaligen Verlag „Junge Welt“ angefangen. Bild: Frank Hommel
Zeichner Jens Fischer kommt aus Kölleda in Thüringen. Wie die meisten Zeichner der Abrafaxe hat er sein zeichnerisches Talent als Autodidakt entwickelt.
Zeichner Jens Fischer kommt aus Kölleda in Thüringen. Wie die meisten Zeichner der Abrafaxe hat er sein zeichnerisches Talent als Autodidakt entwickelt. Bild: Frank Hommel
Kultur
Abrafaxe fahren ein: Califax und Co. nehmen erstmals die Stollen und Schächte im Erzgebirge ins Visier
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Erzgebirge hatten die drei Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax bislang herzlich wenig zu schaffen. Doch bald wird das Geheimnis um die neuen Sonderhefte gelüftet.

Sie sind Comic-Figuren, sie heißen Abrax, Brabax und Califax – und sie haben schon die halbe Welt bereist. Dank mysteriöser Zeitsprünge durchstreiften die drei Abrafaxe dabei nahezu sämtliche Menschheitsepochen zwischen Antike und 20. Jahrhundert. Nur das Erzgebirge, das hatten die Macher der Mosaik-Hefte bislang nicht wirklich auf dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
6 min.
Phil Collins mit 75: "Sehen, ob da noch Musik in mir steckt"
Phil Collins will "ein bisschen herumprobieren und sehen, ob da noch Musik in mir steckt". (Archivbild)
Fast vier Jahre nach seinem Bühnenabschied gibt es ein neues Lebenszeichen von Phil Collins. Vor seinem 75. Geburtstag spricht er über seinen Gesundheitszustand - und die Möglichkeit neuer Musik.
Philip Dethlefs, dpa
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
06:45 Uhr
1 min.
Freiberg: Skoda schlittert auf Gegenfahrbahn
Ein Skoda und ein BMW stießen in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen.
Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstagabend in der Käthe-Kollwitz-Straße zusammen. Was war da los?
Marcel Schlenkrich
16.01.2026
2 min.
Abrafaxe erleben Abenteuer im Erzgebirge
Erleben seit 50 Jahren Abenteuer als Comic-Helden: die Abrafaxe. Nun verschlägt es sie ins Erzgebirge. (Archivbild)
Seit 50 Jahren begeistern die Abrafaxe viele Comic-Fans. Ein neues Abenteuer führt das Trio nun ins Erzgebirge. Was sie dort entdecken und warum Fans auf eine besondere Signierstunde hoffen dürfen.
19.01.2026
2 min.
Abenteuer unter Tage: Abrafaxe machen jetzt das Erzgebirge unsicher
Die Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax erobern jetzt das Erzgebirge.
Seit 50 Jahren begeistern sie Generationen: die Abrafaxe. Ein neues Abenteuer führt das Trio nun ins Erzgebirge. Das Sonderheft soll schon bald erscheinen und ist für Comic-Fans gratis.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel