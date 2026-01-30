Abrafaxe fahren ein: Califax und Co. nehmen erstmals die Stollen und Schächte im Erzgebirge ins Visier

Mit dem Erzgebirge hatten die drei Comic-Helden Abrax, Brabax und Califax bislang herzlich wenig zu schaffen. Doch bald wird das Geheimnis um die neuen Sonderhefte gelüftet.

Sie sind Comic-Figuren, sie heißen Abrax, Brabax und Califax – und sie haben schon die halbe Welt bereist. Dank mysteriöser Zeitsprünge durchstreiften die drei Abrafaxe dabei nahezu sämtliche Menschheitsepochen zwischen Antike und 20. Jahrhundert. Nur das Erzgebirge, das hatten die Macher der Mosaik-Hefte bislang nicht wirklich auf dem... Sie sind Comic-Figuren, sie heißen Abrax, Brabax und Califax – und sie haben schon die halbe Welt bereist. Dank mysteriöser Zeitsprünge durchstreiften die drei Abrafaxe dabei nahezu sämtliche Menschheitsepochen zwischen Antike und 20. Jahrhundert. Nur das Erzgebirge, das hatten die Macher der Mosaik-Hefte bislang nicht wirklich auf dem...