Abschied mit großer Geste: Peymann in Berlin beigesetzt

Claus Peymann war ein prägender Theatermacher. Nach einem Trauerzug in Wien wurde nun in Berlin Abschied genommen. Schauspieler Sabin Tambrea brachte die Violine mit - und eine besondere Geschichte.

Berlin. Rund zwei Monate nach seinem Tod ist der Theatermacher Claus Peymann in Berlin beigesetzt worden. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof nahmen Familie, Freunde und viele Mitglieder der Theatergemeinschaft Abschied. Peymann war im Alter von 88 Jahren gestorben. Er hatte lange das Berliner Ensemble und zuvor das Wiener Burgtheater geleitet.

Zur Trauerfeier kamen etwa Regisseur Leander Haußmann ("Sonnenallee"), Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson und der frühere Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Castorf.

Regisseur Leander Haußmann hielt eine Rede. Bild: Annette Riedl/dpa Regisseur Leander Haußmann hielt eine Rede. Bild: Annette Riedl/dpa

Tambreas Moment mit der Violine

Schauspieler Sabin Tambrea ("Ku'damm 56") brachte eine Violine mit. Peymann habe gewusst, wie ungern er vor vielen Menschen Geige spiele, erzählte er. Und doch habe Peymann immer wieder darauf bestanden. Etwa einmal, als er vor einigen Jahren im Krankenhaus auf der Intensivstation gelegen habe.

Daraufhin habe er sich von einem Wiener Geigenbauer ein Instrument leihen wollen, der allerdings ablehnte. Tambrea erzählte ihm da, für wen er das Instrument brauche. Der Mann sei daraufhin wortlos nach hinten gegangen und habe ihm kurz darauf seine eigene Violine gegeben.

Der bekannte Friedhof

Peymanns Grab liegt auf einem der bekanntesten Friedhöfe Berlins, dem Dorotheenstädtischen Friedhof im Bezirk Mitte. Dort sind zum Beispiel die Ruhestätten der Dramatiker Bertolt Brecht und Heiner Müller, der Schriftstellerin Christa Wolf ("Der geteilte Himmel"), des Autors Wolfgang Herrndorf ("Tschick") und des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Die Beisetzung fand auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof statt. Hier wirft Sarah Wedl-Wilson, Berliner Kultursenatorin, Konfetti. Bild: Annette Riedl/dpa Die Beisetzung fand auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof statt. Hier wirft Sarah Wedl-Wilson, Berliner Kultursenatorin, Konfetti. Bild: Annette Riedl/dpa

Weggefährten erinnerten an Peymanns Leidenschaft fürs Theater, seine mitunter aufbrausende Art und seine besondere Beziehung zu Freunden und Schauspielern. Sein Sarg wurde mit Konfetti und Blumen bedacht.

Schon am Montag hatte es ein großes Trauerritual in Wien gegeben, zu dem etwa Entertainer und Peymann-Fan Harald Schmidt gereist war. Dort wurde Peymanns Sarg um das Burgtheater gefahren, dessen Direktor er von 1986 bis 1999 Direktor gewesen war. Danach leitete er bis 2017 das Berliner Ensemble. In diesem Theater wird am 26. Oktober mit einer Matinee an ihn erinnert. (dpa)