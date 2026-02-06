MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Alles so schön bunt hier: Wie ich meinen Osten neu erfand

Gute Gefühle, wenn man an Sachsen und den Osten denkt? Na klar!
Gute Gefühle, wenn man an Sachsen und den Osten denkt? Na klar! Bild: Ulf Dahl
Gute Gefühle, wenn man an Sachsen und den Osten denkt? Na klar!
Gute Gefühle, wenn man an Sachsen und den Osten denkt? Na klar! Bild: Ulf Dahl
Meinung
Kultur
Alles so schön bunt hier: Wie ich meinen Osten neu erfand
Redakteur
Von Sascha Aurich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ostdeutschland in den Medien - davon bekam unser Autor regelmäßig schlechte Laune. Bis er eines Morgens im Radio die Stimme von Julia Taubitz hörte.

In meinem Alter passiert es nicht mehr oft, dass einen irgendwas überrascht. Vor allem nicht in der eigenen Küche, an einem Samstagmorgen. Im Radio dudelt der Deutschlandfunk, ich schraube gerade den Siebträger in die Espressomaschine — und dann kommt das Steigerlied. Schock! Das Hirn rattert: Wo bin ich, was ist das, warum? Ahhh......
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
09:18 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
22.12.2025
9 min.
Kostümfundus in Chemnitz: Valentin Mici und die Kunst der richtigen Jacke
Valentin Mici arbeitet an Filmsets als Gardrobier und Kostümbildner, außerdem hat er sich der 31-Jährige einen eigenen Kostümfundus aufgebaut.
Valentin Mici arbeitet dort, wo Filme präzise sein sollten. In Chemnitz hat er einen eigenen Kostümfundus aufgebaut. Aber auch als Kostümbildner sorgt er dafür, dass Figuren glaubwürdig bleiben.
Maurice Querner
09:17 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
Von Sascha Aurich
3 min.
13.01.2026
3 min.
Kolumne „Im Osten was Neues“: Im Porsche brutal knapp bei Kasse
Redakteur
Wer Porsche fährt, muss nicht rasen.
Andere Marken, anderer Fahrstil: Auf deutschen Autobahnen wird man zu interessanten Beobachtungen genötigt. Unser Autor ist von Chemnitz nach Stuttgart gefahren - eine Fahrt zwischen Ost und West.
Sascha Aurich
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Update
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel