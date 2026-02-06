Alles so schön bunt hier: Wie ich meinen Osten neu erfand

Ostdeutschland in den Medien - davon bekam unser Autor regelmäßig schlechte Laune. Bis er eines Morgens im Radio die Stimme von Julia Taubitz hörte.

In meinem Alter passiert es nicht mehr oft, dass einen irgendwas überrascht. Vor allem nicht in der eigenen Küche, an einem Samstagmorgen. Im Radio dudelt der Deutschlandfunk, ich schraube gerade den Siebträger in die Espressomaschine — und dann kommt das Steigerlied. Schock! Das Hirn rattert: Wo bin ich, was ist das, warum? Ahhh......