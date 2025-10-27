Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Amsterdam - die kleine Weltmetropole feiert 750-jähriges Bestehen

Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema schnitt am Montag auf dem Dam-Platz eine 75 Meter lange Torte in Form der Zahl 750 an. Amsterdam feierte an diesem Tag genau sein 750-jähriges Bestehen.
Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema schnitt am Montag auf dem Dam-Platz eine 75 Meter lange Torte in Form der Zahl 750 an. Amsterdam feierte an diesem Tag genau sein 750-jähriges Bestehen. Bild: Ramon Van Flymen/ANP/dpa
Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema schnitt am Montag auf dem Dam-Platz eine 75 Meter lange Torte in Form der Zahl 750 an. Amsterdam feierte an diesem Tag genau sein 750-jähriges Bestehen.
Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema schnitt am Montag auf dem Dam-Platz eine 75 Meter lange Torte in Form der Zahl 750 an. Amsterdam feierte an diesem Tag genau sein 750-jähriges Bestehen. Bild: Ramon Van Flymen/ANP/dpa
Kultur
Amsterdam - die kleine Weltmetropole feiert 750-jähriges Bestehen
Von Michael Ossenkopp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 750 Jahren wurde „Amestelledamme“ erstmals urkundlich erwähnt. Aus dem kleinen Siedlungsfleck wuchs eine Stadt, die wie kaum eine andere für Weltoffenheit, Handel, Kunst und Lebensfreude steht.

Am 27. Oktober 1275 taucht der Name „Amestelledamme“ erstmals in einer Urkunde des Grafen Florens V. von Holland auf. Aus der kleinen Siedlung, einst inmitten von Sümpfen und Mooren gelegen, ist im Lauf der Jahrhunderte eine Stadt geworden, die heute für Weltoffenheit, Toleranz und kulturelle Vielfalt steht – Amsterdam.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Amsterdam feiert 750. Geburtstag mit 75 Meter langen Torte
Amsterdams Bürgermeisterin Femke Halsema schneidet die lange Torte an.
Die niederländische Hauptstadt hat Geburtstag - und das wird gefeiert. Mit königlichen Gästen, einer riesigen Torte und vielen Superlativen.
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
28.08.2025
6 min.
Nach 15 Jahren zurück in der Kulturhauptstadt: „Hallenkunst“ öffnet und zeigt mehr als Graffiti
Künstlerin und Co-Kuratorin Aileen Middel erläutert die Entwicklung von Graffiti an Zügen in der neuen „Hallenkunst“-Ausstellung in Chemnitz.
In der Markthalle in Chemnitz ist am Donnerstagabend eine neue Auflage der „Hallenkunst“-Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt die Entwicklung der Graffiti-Kultur in den USA und Europa, aber auch, welche Kunst einstige Sprayer heute machen.
Katharina Leuoth
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel