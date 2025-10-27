Amsterdam - die kleine Weltmetropole feiert 750-jähriges Bestehen

Kultur
Vor 750 Jahren wurde „Amestelledamme“ erstmals urkundlich erwähnt. Aus dem kleinen Siedlungsfleck wuchs eine Stadt, die wie kaum eine andere für Weltoffenheit, Handel, Kunst und Lebensfreude steht.
Am 27. Oktober 1275 taucht der Name „Amestelledamme“ erstmals in einer Urkunde des Grafen Florens V. von Holland auf. Aus der kleinen Siedlung, einst inmitten von Sümpfen und Mooren gelegen, ist im Lauf der Jahrhunderte eine Stadt geworden, die heute für Weltoffenheit, Toleranz und kulturelle Vielfalt steht – Amsterdam.
