Kultur
Die Dresdner Komödiantin tritt im Kulturhaus Aue auf und macht aus „Kaoshüter“ eine bissige Regionalausgabe. Warum das Publikum trotzdem jubelt, lesen Sie hier.
Am Samstagabend wagt sich Anna Mateur in die „Höhle des Löwen“. Ihr Sketch „Hier wird nicht gehutzt“ habe nicht jeder lustig gefunden, erzählt sie. „Ihr glaubt nicht, was ich für Briefe aus dem Erzgebirge bekommen habe.“ Im Sketch beklagt Mateur die vermeintliche Unterwanderung der städtischen Gesellschaften von Leipzig oder...
