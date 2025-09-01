Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Annie Ernaux wird 85: Chronistin des weiblichen Lebens

Seit der Vergabe des Literaturnobelpreises lesen Millionen von Menschen die Bücher von Annie Ernaux. (Archivbild)
Seit der Vergabe des Literaturnobelpreises lesen Millionen von Menschen die Bücher von Annie Ernaux. (Archivbild) Bild: Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa
Seit der Vergabe des Literaturnobelpreises lesen Millionen von Menschen die Bücher von Annie Ernaux. (Archivbild)
Seit der Vergabe des Literaturnobelpreises lesen Millionen von Menschen die Bücher von Annie Ernaux. (Archivbild) Bild: Anders Wiklund/TT News Agency/AP/dpa
Kultur
Annie Ernaux wird 85: Chronistin des weiblichen Lebens
Sabine Glaubitz, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit ihrem Nobelpreis greifen Millionen zu ihren Werken. Nun erscheint auch ihr radikaler Roman über Eifersucht auf Deutsch. Warum berührt Annie Ernaux mit ihrer Literatur so viele Menschen?

Paris.

Sie schreibt über das, was viele lieber verschweigen - ohne Umschweife, literarische Schnörkel oder Schönrederei. Annie Ernaux ist von fast schmerzhafter Direktheit. Eine Kostprobe davon liefert ihr gerade auf Deutsch erschienener Roman "Die Besessenheit" (im Original: "L’Occupation") über Eifersucht. Nur rund 100 Seiten, dicht, roh, ja beinahe brutal - so wie das Gesamtwerk der französischen Literaturnobelpreisträgerin, die am Montag (1. September) 85 Jahre alt wird.

In ihrer typisch klinisch klaren Sprache beschreibt die Französin darin die obsessive Eifersucht nach dem Ende einer Liebesbeziehung – die gedankliche Fixierung auf die neue Partnerin ihres ehemaligen Geliebten. Eine psychische Ausnahmesituation, seziert mit literarischer Präzision, die sich jeder Sentimentalität verweigert.

Literatur, die nicht beschönigt

Seit Jahrzehnten widmet sich Ernaux der Frage, wie Erinnerung, Scham, Begehren und soziale Herkunft das Leben formen. Ihre Bücher – über zwanzig an der Zahl – lesen sich wie ein radikales Selbst-Erkundungsprojekt.

Doch bei Ernaux geht es nie nur um das Ich: "Ich bin nicht jemand, der Geschichten erfindet. Ich suche nach einem kollektiven Sinn im Persönlichen", sagte sie einmal. Mit unverblümter Ehrlichkeit verwebt sie das Private mit der Geschichte ihrer Zeit – und macht so aus individuellen Erinnerungen das Spiegelbild einer ganzen Gesellschaft. Dabei trägt sie keine fiktionalen Masken: Das Ich, das spricht, ist das Ich, das gelebt, geliebt und gelitten hat.

Ihre Bücher lesen sich wie ein Selbsterkundungsprojekt. (Archivbild)
Ihre Bücher lesen sich wie ein Selbsterkundungsprojekt. (Archivbild) Bild: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/dpa
Ihre Bücher lesen sich wie ein Selbsterkundungsprojekt. (Archivbild)
Ihre Bücher lesen sich wie ein Selbsterkundungsprojekt. (Archivbild) Bild: Jonas Ekstromer/TT News Agency/AP/dpa

Millionen Leser greifen seit ihrem Nobelpreis 2022 zu ihren Büchern, fasziniert von einer Sprache, die radikal klar und knapp ist, dokumentarisch nüchtern und zugleich von großer emotionaler Wucht. Wie Ernaux selbst sagt: "Ich bringe etwas Hartes, Schweres, manchmal sogar Gewalttätiges in die Literatur ein." In Deutschland schaffen es ihre Bücher regelmäßig auf die Bestsellerlisten.

"Protokollführerin des Wirklichen"

Die französische Schriftstellerin Maria Pourchet nennt sie in "M le magazine du Monde" die "Protokollführerin des Wirklichen" und erklärt, sie habe von Ernaux gelernt, welche Rolle die Sprache bei der Erziehung von Mädchen spiele. Ernaux habe ihr auch geholfen, die Frage des Stils – das Bedürfnis, etwas hübsch zu machen – beiseitezuschieben.

Auch der Historiker Ivan Jablonka betonte in der französischen Wochenzeitung, dass ihre Bücher nicht nur Geschichten erzählen, sondern gesellschaftliche Strukturen entschlüsseln – besonders jene, die das Leben von Frauen prägen. Und wie der Autor Édouard Louis in "Télérama" meint, erfindet Ernaux eine völlig neue, revolutionäre Art des Schreibens, die Traditionen sprengt und neue Ausdrucksräume eröffnet.

Chroniken einer Erfahrung

1940 in der Normandie geboren, wächst Annie Ernaux in einfachen Verhältnissen als Tochter eines Paares auf, das einen Lebensmittelladen führt. Nach dem Studium der Neueren Literatur erlebt sie den frühen Tod ihrer Schwester – und wie Sprache Türen öffnen oder verschließen kann. All das prägt ihr Schreiben.

Seit ihrem Debüt in den 1970er Jahren schreibt Ernaux über das, was viele lieber verschweigen: die Scham über die eigene Herkunft ("Der Platz"), ihre Liebesbeziehung zu einem verheirateten Mann ("Eine Leidenschaft") und eine heimliche Abtreibung ("Das Ereignis"). Audrey Diwans preisgekrönte Verfilmung machte den Text endgültig zu einem Meilenstein feministischer Literatur.

Der Blick zurück – für die Zukunft

Ernaux’ Bücher sind weit mehr als Erinnerungsliteratur. Sie sind gesellschaftliche Selbstanalyse und Ethnologie des Privaten – eine Rolle, die Ernaux selbst oft betont, wenn sie sich als Ethnologin ihres eigenen Lebens bezeichnet. Ihr "Ich" existiert dabei nie isoliert, sondern ist untrennbar geprägt von Herkunft, Zeitgeschichte und dem weiblichen Körper.

Dass sie dies auch mit 85 Jahren noch in einer Sprache tut, die glasklar und unerschrocken ist, zeigt, warum ihr Werk weit über Frankreich hinaus gelesen wird. Ernaux hat aus dem eigenen Leben Literatur gemacht, die bleibt – weil sie von uns allen erzählt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
4 min.
Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl
Jannik Schümann und Kara Wolf präsentieren ihren Buchclub "Zwischen Kotti und Kapiteln" als Podcast.
Das Angebot an Filmen und Serien ist dank der Streamingdienste unendlich groß. Viele tauschen die Fernbedienung inzwischen aber oft gegen einen guten Roman. Und sie suchen den Austausch.
Thomas Bremser, dpa
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
19.08.2025
4 min.
Nominierte für Buchpreis spiegeln "wackelige Wirklichkeit"
Was ist der aktuell beste deutschsprachige Roman? (Symbolbild)
Die "beängstigende Gegenwart" hat auch die Auswahl der Jury für den Deutschen Buchpreis geprägt. Mehr als 200 Romane wurden gesichtet, 20 landeten nun auf der Longlist.
Jenny Tobien, dpa
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
Mehr Artikel