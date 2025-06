Auf allen Vieren zur Hausapotheke: So war Korn live in Leipzig

Rock am Ring war nicht genug: Die Nu-Metal-Institution aus Bakersfield legte am Dienstagabend die rappelvolle Quaterback-Immobilien-Arena in Schutt und Asche. Da flatterte selbst Spiritbox die Hose!

Gewichtige Weltklasse-Bands unterscheiden sich von aktuellen Headliner-Bands dadurch, dass sie nicht nur bei „Rock am Ring“ auftreten, sondern so einen Abstecher auch noch mit eigenen Arenen-Shows im Nahfeld garnieren können. Erstens, weil man es solchen Größen einfach nicht mit dem üblichen „Gebietsschutz verbieten kann –... Gewichtige Weltklasse-Bands unterscheiden sich von aktuellen Headliner-Bands dadurch, dass sie nicht nur bei „Rock am Ring“ auftreten, sondern so einen Abstecher auch noch mit eigenen Arenen-Shows im Nahfeld garnieren können. Erstens, weil man es solchen Größen einfach nicht mit dem üblichen „Gebietsschutz verbieten kann –...