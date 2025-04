Auf den Spuren Karl Schmidt-Rottluffs: Wo der Maler lebte, lernte - und mal einkehrte?

In seinem Elternhaus in Chemnitz wird am 6. April als Projekt der Kulturhauptstadt ein neues Museum eröffnet. Aber wo in der Stadt können Touristen und Einheimische noch auf seinen Spuren wandeln? Eines vorweg: Eine Kneipentour wird’s nicht.

Seine Kunst ist bis heute weltweit gefragt: Gemälde des Chemnitzers Karl Schmidt-Rottluff wurden erst kürzlich für sieben- und sechsstellige Summen versteigert - auch deshalb, weil er zur „Brücke“ gehörte, eine der bedeutendsten Künstlergruppen des Expressionismus. Nun bekommt er auch in seiner Heimatstadt ein Denkmal: Das neue Museum,... Seine Kunst ist bis heute weltweit gefragt: Gemälde des Chemnitzers Karl Schmidt-Rottluff wurden erst kürzlich für sieben- und sechsstellige Summen versteigert - auch deshalb, weil er zur „Brücke“ gehörte, eine der bedeutendsten Künstlergruppen des Expressionismus. Nun bekommt er auch in seiner Heimatstadt ein Denkmal: Das neue Museum,...