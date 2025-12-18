Ausgeflogen: Eine Weihnachtsgeschichte von Lukas Rietzschel

Eine Mutter, ihr erwachsener Sohn, sie wohnen unter einem Dach. Im Haus: Kameras, überall Kameras. Der Sohn hat sie installiert, es geht ihm nicht gut. Er kann nicht leben ohne seine Mutter. Eine Weihnachtsgeschichte über das Loslassen.

Erikas erster Blick nach dem Aufwachen geht zu dem kleinen Thermometer, das Dirk ihr auf das Fensterbrett gestellt hat. Zwei Grad über Null, am 24. Dezember. Kein Regen, kein Schnee, es könnte besser nicht sein. Kurz nach fünf Uhr geht sie ins Bad, dann ins Wohnzimmer und schließlich in die Küche, um überall die Heizung hochzudrehen. Das sei...