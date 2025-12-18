MENÜ
  Ausgeflogen: Eine Weihnachtsgeschichte von Lukas Rietzschel

Erika genießt jedes Zwitschern und Tschilpen, jedes Krächzen und Gackern. Stundenlang kann sie mit ihrem Vogelbuch am geöffneten Fenster sitzen.
Erika genießt jedes Zwitschern und Tschilpen, jedes Krächzen und Gackern. Stundenlang kann sie mit ihrem Vogelbuch am geöffneten Fenster sitzen.
Erika genießt jedes Zwitschern und Tschilpen, jedes Krächzen und Gackern. Stundenlang kann sie mit ihrem Vogelbuch am geöffneten Fenster sitzen.
Bild: Imago/Westend61
Kultur
Ausgeflogen: Eine Weihnachtsgeschichte von Lukas Rietzschel
Von Lukas Rietzschel
Eine Mutter, ihr erwachsener Sohn, sie wohnen unter einem Dach. Im Haus: Kameras, überall Kameras. Der Sohn hat sie installiert, es geht ihm nicht gut. Er kann nicht leben ohne seine Mutter. Eine Weihnachtsgeschichte über das Loslassen.

Erikas erster Blick nach dem Aufwachen geht zu dem kleinen Thermometer, das Dirk ihr auf das Fensterbrett gestellt hat. Zwei Grad über Null, am 24. Dezember. Kein Regen, kein Schnee, es könnte besser nicht sein. Kurz nach fünf Uhr geht sie ins Bad, dann ins Wohnzimmer und schließlich in die Küche, um überall die Heizung hochzudrehen. Das sei...
