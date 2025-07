Bach in Leipzig: Wie ein Komponist Geschichte schrieb

Vor 275 Jahren starb Johann Sebastian Bach – kaum beachtet. Heute gilt er als größter Komponist aller Zeiten. Eine Annäherung an einen Mann, der die Musikwelt grundlegend veränderte.

Nach dem frühen Tod seiner Eltern wuchs der am 21. März 1685 in Eisenach geborene Johann Sebastian Bach bei seinem Bruder in Ohrdruf auf, lernte Orgelbau, Geigenhandwerk und das Kopieren von Noten – eine Tätigkeit, die ihm bald zur Obsession wurde. Kein Ton wurde dem Zufall überlassen, jede Note durchdacht, jede Stimme komponiert wie ein...