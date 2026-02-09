MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Björn Casapietra: Dieses „Dschungelcamp“ war unterschwellig antisemitisch!

Björn Casapietra.
Björn Casapietra. Bild: Annie Mücke
Björn Casapietra.
Björn Casapietra. Bild: Annie Mücke
Meinung
Kultur
Björn Casapietra: Dieses „Dschungelcamp“ war unterschwellig antisemitisch!
Von Björn Casapietra
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sänger und Schauspieler engagiert sich seit langem gegen Antisemitismus in Deutschland. Die Vorführung von Gil Ofraim bei RTL bezeichnet er nun als schwer erträgliches Mobbing.

Normalerweise komme ich nicht auf die Idee, das „Dschungelcamp“ zu schauen. Diesmal hat meine Tochter mich jedoch genötigt, mir tatsächlich jede Folge anzusehen. Und was soll ich sagen? Das Mobbing zu beobachten, dem Gil Ofarim ausgesetzt war, konnte ich schwer ertragen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
Von Patrick Hyslop
3 min.
11:02 Uhr
3 min.
Dschungel-König Gil Ofarim: RTL und den Zuschauern war die Sensationslust wichtiger als der Davidstern-Skandal
Meinung
Redakteur
Murwillumbah, Australien: Gil Ofarim nach seiner Krönung.
Einem Leipziger Hotelmitarbeiter dichtete er einen antisemitischen Vorfall an. Belohnt wurde Gil Ofarim nun mit Öffentlichkeit, Hunderttausenden Euro und dem Sieg im RTL-Dschungelcamp. Das lässt tief blicken.
Patrick Hyslop
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
04.02.2026
5 min.
Nach Leipziger „Davidstern-Skandal“ jetzt im Dschungelcamp: Gil Ofarim richtet sich plötzlich an alle Sachsen
Lange hatte Gil Ofarim zu seinem „Davidstern-Skandal“ geschwiegen. Doch jetzt hat er sich aus dem Dschungelcamp der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ plötzlich bei allen Leipzigern und Sachsen für den „Vorfall“ entschuldigt.
Plötzlich bricht Gil Ofarim im Dschungelcamp doch noch sein Schweigen zu seinem Leipziger „Davidstern-Skandal“. Doch was er dazu sagt, sorgt bei vielen Zuschauern für Verwunderung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel