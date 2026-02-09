Björn Casapietra: Dieses „Dschungelcamp“ war unterschwellig antisemitisch!

Kultur
Der Sänger und Schauspieler engagiert sich seit langem gegen Antisemitismus in Deutschland. Die Vorführung von Gil Ofraim bei RTL bezeichnet er nun als schwer erträgliches Mobbing.
Normalerweise komme ich nicht auf die Idee, das „Dschungelcamp“ zu schauen. Diesmal hat meine Tochter mich jedoch genötigt, mir tatsächlich jede Folge anzusehen. Und was soll ich sagen? Das Mobbing zu beobachten, dem Gil Ofarim ausgesetzt war, konnte ich schwer ertragen.
