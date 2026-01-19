Blind im Fortschrittsglauben: Warum Huxley Aufruf zum Frieden heute wieder die Ohren klingeln lässt

Kultur
Vor 80 Jahren veröffentlichte der britische Autor und Philosoph Aldous Huxleys seinen berühmten Essay „Zeit der Oligarchen“. Der liest sich so verblüffend aktuell, dass er nun auf deutsch erscheint.
Mit 17 litt er unter einer Erkrankung der Hornhaut und war danach drei Jahre fast blind. Noch als er sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg meldete, wurde er abgelehnt, weil sein Sehvermögen zu sehr eingeschränkt war. Das aber hinderte Aldous Huxley in keiner Weise daran, als Philosoph und Schriftsteller einen Weitblick zu entwickeln, wie ihn...
