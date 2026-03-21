„Blind“ in Chemnitz: Starkes Kammerspiel über Angst, Abschottung und Familie

Kultur
Im Ostflügel des Spinnbaus überzeugt „BLIND“ als dichte und kluge Inszenierung von Sandra Maria Huimann. Alida Bohnen und Andreas Manz-Kozár erweisen sich als Idealbesetzung.
Geschlossene Wohnanlagen, sogenannte Gated Communities, sind die architektonische Antwort auf eine uralte Angst: die vor dem Anderen. Mauern, Kameras, Sicherheitspersonal – sie versprechen Schutz, Ordnung, Kontrolle. Doch was als Bollwerk gegen das Außen errichtet wird, verwandelt sich schnell in ein Gefängnis des Inneren. Genau in dieser...
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