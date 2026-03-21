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Im Vater-Tocher-Konflikt: Andreas Manz-Kozár als Richard und Alida Bohnen als Helen.
Im Vater-Tocher-Konflikt: Andreas Manz-Kozár als Richard und Alida Bohnen als Helen. Foto: Nasser Hashemi
Im Vater-Tocher-Konflikt: Andreas Manz-Kozár als Richard und Alida Bohnen als Helen.
Im Vater-Tocher-Konflikt: Andreas Manz-Kozár als Richard und Alida Bohnen als Helen. Foto: Nasser Hashemi
Kultur
„Blind“ in Chemnitz: Starkes Kammerspiel über Angst, Abschottung und Familie
Redakteur
Von Maurice Querner
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Im Ostflügel des Spinnbaus überzeugt „BLIND“ als dichte und kluge Inszenierung von Sandra Maria Huimann. Alida Bohnen und Andreas Manz-Kozár erweisen sich als Idealbesetzung.

Geschlossene Wohnanlagen, sogenannte Gated Communities, sind die architektonische Antwort auf eine uralte Angst: die vor dem Anderen. Mauern, Kameras, Sicherheitspersonal – sie versprechen Schutz, Ordnung, Kontrolle. Doch was als Bollwerk gegen das Außen errichtet wird, verwandelt sich schnell in ein Gefängnis des Inneren. Genau in dieser...
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