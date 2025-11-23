Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Blond-Konzert: Leipzig betet zur Chemnitzer Prominenz

Die Band Blond überzeugt die Fans im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig.
Die Band Blond überzeugt die Fans im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig. Bild: Henryc Fels/ LVZ
Die Band Blond überzeugt die Fans im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig.
Die Band Blond überzeugt die Fans im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig. Bild: Henryc Fels/ LVZ
Kultur
Blond-Konzert: Leipzig betet zur Chemnitzer Prominenz
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem größten Konzert ihrer Geschichte verabschiedete sich „Blond“ im Haus Auensee von ihrer „Ich träum’ doch nur von Liebe-Tour“ und setzte ein beeindruckendes Finale.

Es ist eine Tour der Superlative. Am Samstagabend spielte die Band „Blond“ (Nina & Lotta Kummer, Johann Bonitz) im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig das letzte ihrer diesjährigen Tourkonzerte der „Ich träum’ doch nur von Liebe-Tour“. Dass sie neben Tourstopps in Österreich und der Schweiz nun auch noch das Haus Auensee bespielen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
13.11.2025
3 min.
"Ich habe Euch vermisst" - Unheilig-Comeback mit Schreck
Unheilig sind zurück auf der Bühne.
Nach fast zehn Jahren Pause sind die Düster-Musiker von Unheilig zurück auf der Bühne. Es wird ein Comeback mit Schreckmoment.
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
15.11.2025
6 min.
Der nette Mann live in Leipzig: Warum wir den Grafen und sein Unheilig-Comeback vielleicht noch brauchen werden
 7 Bilder
Der Graf beim Tourneeauftakt der Band Unheilig im Haus Auensee Leipzig.
Deutschlands größte Dunkelschlager-Band ist nach zehn Jahren Pause zurück auf den großen Bühnen, ein Album kommt im März 2026. Was macht Unheilig so anders als andere?
Tim Hofmann
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
Mehr Artikel