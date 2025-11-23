Blond-Konzert: Leipzig betet zur Chemnitzer Prominenz

Mit dem größten Konzert ihrer Geschichte verabschiedete sich „Blond“ im Haus Auensee von ihrer „Ich träum’ doch nur von Liebe-Tour“ und setzte ein beeindruckendes Finale.

Es ist eine Tour der Superlative. Am Samstagabend spielte die Band „Blond“ (Nina & Lotta Kummer, Johann Bonitz) im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig das letzte ihrer diesjährigen Tourkonzerte der „Ich träum’ doch nur von Liebe-Tour“. Dass sie neben Tourstopps in Österreich und der Schweiz nun auch noch das Haus Auensee bespielen,... Es ist eine Tour der Superlative. Am Samstagabend spielte die Band „Blond“ (Nina & Lotta Kummer, Johann Bonitz) im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig das letzte ihrer diesjährigen Tourkonzerte der „Ich träum’ doch nur von Liebe-Tour“. Dass sie neben Tourstopps in Österreich und der Schweiz nun auch noch das Haus Auensee bespielen,...