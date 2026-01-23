MENÜ
  • „Blood & Sinners“: Warum ein Südstaaten-Vampirfilm mit 16 Oscar-Nominierungen auftrumpfen kann

Michael B. Jordan als Smoke und Miles Caton als Sammie in einer Szene des Films „Blood & Sinners“, der 16 Oscar-Nominierungen einheimste. Am 16. März werden die Oscars verliehen. Bild: Warner Bros./dpa
„Blood & Sinners“: Warum ein Südstaaten-Vampirfilm mit 16 Oscar-Nominierungen auftrumpfen kann
Von Maurice Querner
Regisseur Ryan Coogler vereint Gangster-Drama und Vampirhorror. Eine Parabel über Ausbeutung überzeugt die Academy.

Das gab es noch nie: 16 Oscar-Nominierungen sind ein klares Statement, was aber nicht bedeuten muss, dass dieser Film am Ende tatsächlich der große Oscar-König sein wird. „Blood & Sinners“ von Ryan Coogler erzählt 1932 im Mississippi-Delta von Musik, Macht und Verheißung – und lässt das Übernatürliche nicht als Effekt, sondern als...
Mehr Artikel