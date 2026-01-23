„Blood & Sinners“: Warum ein Südstaaten-Vampirfilm mit 16 Oscar-Nominierungen auftrumpfen kann

Regisseur Ryan Coogler vereint Gangster-Drama und Vampirhorror. Eine Parabel über Ausbeutung überzeugt die Academy.

Das gab es noch nie: 16 Oscar-Nominierungen sind ein klares Statement, was aber nicht bedeuten muss, dass dieser Film am Ende tatsächlich der große Oscar-König sein wird. „Blood & Sinners“ von Ryan Coogler erzählt 1932 im Mississippi-Delta von Musik, Macht und Verheißung – und lässt das Übernatürliche nicht als Effekt, sondern als...