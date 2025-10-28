Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Bombiger Start für Atomraketen-Thriller

Rebecca Ferguson als Captain Olivia Walker in einer Szene des Films "A House of Dynamite". (Handout)
Rebecca Ferguson als Captain Olivia Walker in einer Szene des Films "A House of Dynamite". (Handout) Bild: Eros Hoagland/Netflix/dpa
Der Film feierte in Venedig Premiere Anfang September - das Team von links nach rechts: Jared Harris, Anthony Ramos, Idris Elba, Tracy Letts, Regisseurin Kathryn Bigelow, Rebecca Ferguson, Greta Lee und Gabriel Basso. (Archivbild)
Der Film feierte in Venedig Premiere Anfang September - das Team von links nach rechts: Jared Harris, Anthony Ramos, Idris Elba, Tracy Letts, Regisseurin Kathryn Bigelow, Rebecca Ferguson, Greta Lee und Gabriel Basso. (Archivbild) Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Rebecca Ferguson als Captain Olivia Walker in einer Szene des Films "A House of Dynamite". (Handout)
Rebecca Ferguson als Captain Olivia Walker in einer Szene des Films "A House of Dynamite". (Handout) Bild: Eros Hoagland/Netflix/dpa
Der Film feierte in Venedig Premiere Anfang September - das Team von links nach rechts: Jared Harris, Anthony Ramos, Idris Elba, Tracy Letts, Regisseurin Kathryn Bigelow, Rebecca Ferguson, Greta Lee und Gabriel Basso. (Archivbild)
Der Film feierte in Venedig Premiere Anfang September - das Team von links nach rechts: Jared Harris, Anthony Ramos, Idris Elba, Tracy Letts, Regisseurin Kathryn Bigelow, Rebecca Ferguson, Greta Lee und Gabriel Basso. (Archivbild) Bild: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Kultur
Bombiger Start für Atomraketen-Thriller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein drohender Atomschlag, nur noch wenige Minuten zum Handeln: Kathryn Bigelow hat einen Thriller über die Zerbrechlichkeit der Weltordnung gedreht - und Millionen weltweit streamen das sofort.

Berlin.

Globale Lust auf echten Grusel, reale Bedrohung und fiktionalisierte politische Angst: Der neue Spielfilm von Kathryn Bigelow, "A House of Dynamite", simuliert einen Atomraketenangriff auf die USA und hat beim Streamingdienst Netflix einen starken Start hingelegt. 

Innerhalb von nur drei Tagen (Start war am 24. Oktober) wurde der Film 22,1 Millionen Mal abgerufen. Er ist damit in den aktuellen Wochencharts des Anbieters (20. bis 26. Oktober) der erfolgreichste Film. 

"A House of Dynamite" gelangte in 39 Ländern auf Platz eins (darunter die Schweiz, Luxemburg und Belgien) und in 91 Ländern in die Top Ten (darunter Deutschland und Österreich).

Oscar-Preisträgerin Bigelow ("Tödliches Kommando – The Hurt Locker"), die bekannt ist für politisch aufgeladene Thriller, bildet das Szenario erschreckend real ab. Der Film stellt die Frage, wer im Ernstfall entscheidet, und zeigt, wie verletzlich politische Systeme im Angesicht der atomaren Katastrophe sind. 

 

Bigelow (73) erzählt im Film in Echtzeit aus verschiedenen Perspektiven von den letzten rund 18 Minuten, bevor eine Atomrakete voraussichtlich in Chicago einschlagen wird. Von wo die Kernwaffe kommt, ist unklar. 

Ob beim US-Präsidenten (Idris Elba), Generälen oder dem Verteidigungsminister: Überall wird erst einmal gezögert. Niemand will die Entscheidung, was zu tun ist, unbedacht fällen. In einer Hauptrolle ist Rebecca Ferguson ("Dune") zu sehen, als Captain im Situation Room vom Weißen Haus. 

Kammerspiel statt Actionkino

Dreimal wird der Countdown bis zum Atomraketeneinschlag aus neuer Perspektive erzählt. Die für einen solchen Fall festgelegten Maßnahmen werden eingeleitet, bis hin zu "DEFCON 1", dem höchsten Alarmzustand im US-Verteidigungsbereitschaftssystem. 

Der sorgsam recherchierte Netflix-Film ist hochdramatisch, aber kein plattes Actionkino - stattdessen ein spannendes Kammerspiel. 

Bei den Filmfestspielen von Venedig, wo das Werk Anfang September Premiere feierte, erhielt es sehr gute Kritiken. Am 9. Oktober kam der Thriller kurz in einige Kinos - und am vergangenen Freitag weltweit ins Netflix-Programm. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
11:36 Uhr
2 min.
Neuer sächsischer Integrationsbeauftragter gewählt
Martin Modschiedler ist vom Sächsischen Landtag zum neuen Integrationsbeauftragten gewählt worden.
Martin Modschiedler ist neuer Integrationsbeauftragter im sächsischen Landtag. Der CDU-Politiker will künftig dafür sorgen, dass Integration klar, fair und rechtsstaatlich gestaltet wird.
13.10.2025
2 min.
Streamingstart für "F1" mit Brad Pitt steht fest
Bild von den Dreharbeiten im Sommer 2023 in Silverstone: Brad Pitt (Mitte) spricht mit Schauspielkollege Damson Idris (rechts). (Archivbild)
Apple TV+ wird umbenannt und heißt nun nur noch Apple TV: Außerdem bestätigt der Streamingdienst, wann der Apple-Original-Film "F1 – Der Film" sein von Fans erwartetes Streaming-Debüt hat.
27.10.2025
6 min.
Schonungslose Doku über Haftbefehl - "Ich war schon tot"
Der Rapper Haftbefehl (links) ist ein Fan großer Posen - hier bei der einer Vorführung zu seiner Dokumentation gemeinsam mit Elyas M'Barek. (Archivfoto)
Von der Straße ins Rampenlicht und in den Drogensumpf. "Babo - Die Haftbefehl-Story" zeigt Abgründe und viel Persönliches über den Offenbacher - weg von Rapper-Klischees.
Christian Schultz, dpa
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
Mehr Artikel