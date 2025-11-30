Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Britisches Königshaus würdigt gestorbenen Stoppard als Genie

Das britische Königshaus würdigt Stoppard als Genie. (Archivbild)
Das britische Königshaus würdigt Stoppard als Genie. (Archivbild)
Kultur
Britisches Königshaus würdigt gestorbenen Stoppard als Genie
König Charles III. und Königin Camilla würdigen den gestorbenen Dramatiker Stoppard als Freund und Genie. Der Dramatiker war am Samstag gestorben.

London.

Der britische König Charles III. und Königin Camilla haben den gestorbenen Dramatiker Tom Stoppard als Genie gewürdigt. "Er war ein lieber Freund, der sein Genie mit Leichtigkeit zur Schau stellte", teilte der Buckingham Palace laut der britischen Nachrichtenagentur PA mit. "Er konnte seine Feder auf jedes Thema richten und tat dies auch, wobei er sein Publikum herausforderte, bewegte und inspirierte, basierend auf seiner eigenenpersönlichen Geschichte", hieß es weiter. 

Oscar-Preisträger Stoppard war am Samstag im Alter von 88 Jahren in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Dorset im Kreise seiner Familie gestorben. Der Dramatiker hinterlässt vier Söhne, darunter den Schauspieler Ed Stoppard, und seine dritte Frau Sabrina Guinness. Ein Highlight seiner Karriere war der Oscar-Gewinn: 1999 erhielt er zusammen mit Marc Norman den Oscar für das Drehbuch "Shakespeare In Love" mit Gwyneth Paltrow.

König Charles III. und Königin Camilla sprachen Stoppards Familie ihr tiefstes Beileid aus. "Lasst uns alle Trost in seinem unsterblichen Satz finden: "Betrachte jeden Ausgang als einen Eingang an einem anderen Ort."" (dpa)

