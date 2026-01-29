Bruce Springsteen ist wütend: Spontaner Protestsong „Streets of Minneapolis“ gegen den „Staatsterror“ von Donald Trump

Kultur
Amerikas Rocklegende hat mehr geschrieben als nur einen symbolischen Protestsong aus kritisch-poetischen Andeutungen: Selten zuvor hat ein politisches Lied so hart gegen konkrete Akteure geschossen.
„Ich habe diesen Song am Samstag geschrieben, gestern aufgenommen und und heute veröffentlicht“, schreibt Bruce Springsteen auf seiner Webseite zu „Streets of Minneapolis“. „Es ist eine Reaktion auf den Staatsterror in Minneapolis, gewidmet den Menschen dieser Stadt und unseren unschuldigen Nachbarn, den Immigranten, in Erinnerung an...
