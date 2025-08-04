Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Bryan Adams in Chemnitz: Mit dem Rockbarden kehrt ein besonderes Stück ostdeutsche Rockgeschichte zurück

Bryan Adams beim legendären Konzert auf der Radrennbahn am 19. Juni 1988 in Ostberlin.
Bryan Adams beim legendären Konzert auf der Radrennbahn am 19. Juni 1988 in Ostberlin. Bild: imago images/Ulli Winkler
Bryan Adams beim legendären Konzert auf der Radrennbahn am 19. Juni 1988 in Ostberlin.
Bryan Adams beim legendären Konzert auf der Radrennbahn am 19. Juni 1988 in Ostberlin. Bild: imago images/Ulli Winkler
Kultur
Bryan Adams in Chemnitz: Mit dem Rockbarden kehrt ein besonderes Stück ostdeutsche Rockgeschichte zurück
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kanadier zählt zu den großen Stimmen des Stadionrocks. Für Fans bleibt sein legendärer Auftritt in der DDR 1988 unvergessen - und auch die Pfiffe gegen Katarina Witt.

Am Mittwoch gibt Bryan Adams ein Konzert in Chemnitz – ein Ereignis, das elektrisiert. Denn Rockstars dieser Kategorie waren lang nicht mehr in Chemnitz zu erleben. Und schließlich hat Adams seit Jahrzehnten nicht nur eine ganze Generation mit seinen Hits geprägt, sondern Musikgeschichte geschrieben – gerade auch in Deutschland.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
06.08.2025
4 min.
Eine 21-Jährige, Bryan Adams und der Versuch, einem Idol in Chemnitz endlich zu begegnen
Eleni Haase ist großer Fan von Bryan Adams und dessen Gitarristen Keith Scott.
Eleni Haase lebt in Dresden, arbeitet in einem kleinen Café und zeichnet seit ihrer Kindheit. Viermal hat sie den Musiker, der am Mittwochabend auf der Küchwaldwiese auftritt, schon live gesehen. Nun kommt sie extra nach Chemnitz.
Denise Märkisch
08:02 Uhr
2 min.
SEK-Einsatz gegen Reichsbürger-Gruppe Reuß: Durchsuchungen im Erzgebirge und in Chemnitz
Update
Sondereinsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Donnerstagmorgen eine Wohnung in Annaberg-Buchholz.
Ein Polizeieinsatz hat sich am Donnerstagmorgen in Annaberg ereignet. Auch an anderen Orten in Sachsen, Bayern und Thüringen gab es Razzien. Was bisher bekannt ist.
André März, Joseph Wenzel
Mehr Artikel