Bryan Adams in Chemnitz: Mit dem Rockbarden kehrt ein besonderes Stück ostdeutsche Rockgeschichte zurück

Der Kanadier zählt zu den großen Stimmen des Stadionrocks. Für Fans bleibt sein legendärer Auftritt in der DDR 1988 unvergessen - und auch die Pfiffe gegen Katarina Witt.

Am Mittwoch gibt Bryan Adams ein Konzert in Chemnitz – ein Ereignis, das elektrisiert. Denn Rockstars dieser Kategorie waren lang nicht mehr in Chemnitz zu erleben. Und schließlich hat Adams seit Jahrzehnten nicht nur eine ganze Generation mit seinen Hits geprägt, sondern Musikgeschichte geschrieben – gerade auch in Deutschland.