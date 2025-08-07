Bryan Adams live in Chemnitz: Boomer im Bällebad

Sie machen sich kein Bild: Beim Küchwaldwiesen-Konzert am Mittwochabend bot der kanadische Super-Softrocker klangliche Leckereien erster Güte. Optisch gibt es allerdings Anmerkungen.

Es war ein Aufbäumen für Chemnitz. Denn eigentlich ist die Stadt vom schillernden Markt der Superstar-Konzerte nachhaltig abgehängt. Den beherrscht seit vielen Jahren Leipzig: Die hippe Boomtown macht es dabei selbst Dresden sauschwer, das sich beim Fingerhakeln um Groß-Events nur noch mühsam an den Canaletto-Blick der Elbwiesen klammern...