Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Die Tänzerin“ von Patrick Modiano.
„Die Tänzerin“ von Patrick Modiano. Bild: Verlag
„Die Tänzerin“ von Patrick Modiano.
„Die Tänzerin“ von Patrick Modiano. Bild: Verlag
Bücher
„Die Tänzerin“ von Patrick Modiano: Ordnung in die Dinge
Von Ulrich Rüdenauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Patrick Modiano sucht den neblig-melancholischen Reiz des Vergangenen im Nachhall einer Jugend.

Dass die Welt sich stetig verändert und meist nicht zum Besseren, fällt vor allem jenen auf, die schon eine ganze Weile in ihr zugebracht haben: Während die Bilder der Jugend in einer grellen Gegenwart verblassen, wird die Sehnsucht nach alten Impressionen und Zeiten drängender. Diese Melancholie kann sich zu einer handfesten Schwermut...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
21.08.2025
3 min.
„Perlen“ von Siân Hughes: Wenn eine Mutter zum Mysterium wird
„Perlen“ ist der neue Roman von Siân Hughes.
Siân Hughes führt auf eine Spurensuche nach einem großen Verlust.
Ute Krebs
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
06.08.2025
4 min.
„Biarritz“ von Andrea Sawatzki: Das Schweigen zwischen Mutter und Tochter
Andrea Sawatzkis neuer Roman „Biarritz“.
Das Buch ist schonungslos und authentisch: Andrea Sawatzkis neuer Roman „Biarritz“ ist dennoch eine Liebesgeschichte
Ute Krebs
Mehr Artikel