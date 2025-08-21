„Die Tänzerin“ von Patrick Modiano: Ordnung in die Dinge

Patrick Modiano sucht den neblig-melancholischen Reiz des Vergangenen im Nachhall einer Jugend.

Dass die Welt sich stetig verändert und meist nicht zum Besseren, fällt vor allem jenen auf, die schon eine ganze Weile in ihr zugebracht haben: Während die Bilder der Jugend in einer grellen Gegenwart verblassen, wird die Sehnsucht nach alten Impressionen und Zeiten drängender. Diese Melancholie kann sich zu einer handfesten Schwermut...