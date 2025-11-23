Diesjährige Weihnachtsgeschichte im Theater Chemnitz: Aktuell wie nie

Das Schauspiel Chemnitz bringt mit einer Adaption von Charles Dickens‘ Roman „A Christmas Carol“ ein sozialkritisches Weihnachtsmärchen auf die Bühne – voller Gefühl, Musik und Versöhnlichkeit.

Ebenezer Scrooge ist seit mehr als 100 Jahren der Inbegriff dessen, was in der Welt schiefläuft. Ein viel zu reicher alter Mann, der seinem Mitarbeiter weder Licht noch Wärme gönnt, seine Mitmenschen drangsaliert und sich in dieser Rolle auch noch gefällt.