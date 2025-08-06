„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas: Über die Sünde aus Angst vor der Sünde

Ein norwegischer Klassiker von Torborg Nedreaas erscheint nach 80 Jahren auf deutsch.

Ich suche und suche nach jemandem. Ich bin kreuz und quer durch die Stadt gelaufen. Ich will nur für eine n Moment in dieses Gesicht blicken – will in die Tiefe eines Menschenschicksals blicken, das mir eines nachts von zwei zitternden Händen gereicht wurde“, so eröffnet der Erzähler ohne Namen den Roman „Nichts wächst im Mondschein“....