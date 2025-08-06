Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |
  • Buchtipps
  • |

  • „Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas: Über die Sünde aus Angst vor der Sünde

„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas.
„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas. Bild: Verlag
„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas.
„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas. Bild: Verlag
Bücher
„Nichts wächst im Mondschein“ von Torborg Nedreaas: Über die Sünde aus Angst vor der Sünde
Von Kristin Vardi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein norwegischer Klassiker von Torborg Nedreaas erscheint nach 80 Jahren auf deutsch.

Ich suche und suche nach jemandem. Ich bin kreuz und quer durch die Stadt gelaufen. Ich will nur für eine n Moment in dieses Gesicht blicken – will in die Tiefe eines Menschenschicksals blicken, das mir eines nachts von zwei zitternden Händen gereicht wurde“, so eröffnet der Erzähler ohne Namen den Roman „Nichts wächst im Mondschein“....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
10.07.2025
3 min.
„Mädchen, 1983“ von Linn Ullmann: Chronische Unfertigkeit unserer Erinnerung
„Mädchen, 1983“ ist das neue Buch von Linn Ullmann.
Linn Ullmann und ihr Versuch der Aufarbeitung eines alten Missbrauchs.
Kristin Vardi
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
26.07.2025
3 min.
„Wo der Name wohnt“ von Ricarda Messner: Die Bewahrung der Geschichte
„Wo der Name wohnt“ ist der Debütroman von Ricarda Messner.
Im Debütroman erzählt Ricarda Messner von der Suche nach sich selbst.
Kristin Vardi
Mehr Artikel