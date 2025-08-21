„Perlen“ von Siân Hughes: Wenn eine Mutter zum Mysterium wird

Siân Hughes führt auf eine Spurensuche nach einem großen Verlust.

Was passiert mit einem Kind, wenn urplötzlich die geliebte Mutter verschwindet? Marianne ist acht Jahre alt, als genau das geschieht. Sie bleibt mit ihrem Bruder Joe, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Baby ist, und ihrem Vater im Haus am Rande eines kleinen Dorfes fassungslos zurück. Die Polizei geht bald von Selbstmord aus.