Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
„Schwebebahnen“ ist der neue Roman von Hanns-Josef Ortheil.
„Schwebebahnen“ ist der neue Roman von Hanns-Josef Ortheil. Bild: Verlag
„Schwebebahnen“ ist der neue Roman von Hanns-Josef Ortheil.
„Schwebebahnen“ ist der neue Roman von Hanns-Josef Ortheil. Bild: Verlag
Bücher
„Schwebebahnen“ von Hanns-Josef Ortheil: Variationen eines Lebens
Von Welf Grombacher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anschaulich schildert Ortheil die Stimmung der 50er. Er erzählt vom Zusammenhalt in der Eisenbahnersiedlung, seine Geschichte zieht in ihren Bann.

Jeder Schriftsteller hat seine Geschichte – die von Hanns-Josef Ortheil ist allerdings erzählenswert: Weil seine Mutter vier Kinder verloren hatte – eins starb als Frühgeburt während eines Fliegeralarms, ein anderes wurde von einer deutschen Granate getroffen – verstummte sie. Der kleine Hanns-Josef wuchs so in einer stummen Welt auf und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
06.10.2025
3 min.
„Haus zur Sonne“ von Thomas Melle: Wünschen unter Leidensdruck
„Haus zur Sonne“ ist der neue Roman von Thomas Melle.
Thomas Melles Roman hat es auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft.
Welf Grombacher
17.09.2025
3 min.
„Nachteule“ von Ingrid Noll: Geschichten für Generationen
„Nachteule“ ist der neue Roman von Ingrid Noll.
Ingrid Noll wird 90 und erzählt im neuen Roman „Nachteule“ von der toxischen Liebesbeziehung einer Jugendlichen.
Welf Grombacher
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel