„Schwebebahnen“ von Hanns-Josef Ortheil: Variationen eines Lebens

Anschaulich schildert Ortheil die Stimmung der 50er. Er erzählt vom Zusammenhalt in der Eisenbahnersiedlung, seine Geschichte zieht in ihren Bann.

Jeder Schriftsteller hat seine Geschichte – die von Hanns-Josef Ortheil ist allerdings erzählenswert: Weil seine Mutter vier Kinder verloren hatte – eins starb als Frühgeburt während eines Fliegeralarms, ein anderes wurde von einer deutschen Granate getroffen – verstummte sie. Der kleine Hanns-Josef wuchs so in einer stummen Welt auf und...