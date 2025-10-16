Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Und Heidi springt“ von Tom Saller: Zwischen Nichtaufgabe und neuem Auferstehen

„Und Heidi springt" ist der neue Roman von Tom Saller.
„Und Heidi springt“ ist der neue Roman von Tom Saller. Bild: Verlag
„Und Heidi springt“ ist der neue Roman von Tom Saller.
„Und Heidi springt“ ist der neue Roman von Tom Saller. Bild: Verlag
Bücher
„Und Heidi springt“ von Tom Saller: Zwischen Nichtaufgabe und neuem Auferstehen
Von Ute Krebs
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tom Saller würdigt das Leben seiner Großmutter im Nachkriegsdeutschland.

Zu Lebzeiten meines Vaters hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Nach seinem Tod aber musste ich es.“ Bestsellerautor Tom Saller hat mit „Und Hedi springt“ seinen nunmehr fünften Roman vorgelegt. In ihm stellt er das Leben seiner Großmutter Hedi in den Mittelpunkt und das ihres Sohnes, der sein Vater ist. Über die eigene Familie...
