„Und Heidi springt“ von Tom Saller: Zwischen Nichtaufgabe und neuem Auferstehen

Bücher
Tom Saller würdigt das Leben seiner Großmutter im Nachkriegsdeutschland.
Zu Lebzeiten meines Vaters hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Nach seinem Tod aber musste ich es.“ Bestsellerautor Tom Saller hat mit „Und Hedi springt“ seinen nunmehr fünften Roman vorgelegt. In ihm stellt er das Leben seiner Großmutter Hedi in den Mittelpunkt und das ihres Sohnes, der sein Vater ist. Über die eigene Familie...
