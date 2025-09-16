Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Catfishing-Doku weltweit ein Streaming-Hit

Das Stalking gegen Lauryn nimmt ungeheuerliche Ausmaße an.
Das Stalking gegen Lauryn nimmt ungeheuerliche Ausmaße an. Bild: Netflix/dpa
Eine Frau mit Handy - in der Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" kommt der Psychoterror via Smartphone. (Symbolbild)
Eine Frau mit Handy - in der Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" kommt der Psychoterror via Smartphone. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Das Stalking gegen Lauryn nimmt ungeheuerliche Ausmaße an.
Das Stalking gegen Lauryn nimmt ungeheuerliche Ausmaße an. Bild: Netflix/dpa
Eine Frau mit Handy - in der Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" kommt der Psychoterror via Smartphone. (Symbolbild)
Eine Frau mit Handy - in der Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" kommt der Psychoterror via Smartphone. (Symbolbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Kultur
Catfishing-Doku weltweit ein Streaming-Hit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Hassnachrichten: Die Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" erzählt international erfolgreich eine erschütternde Geschichte über ein Verbrechen in digitalen Zeiten.

Berlin.

Die Netflix-Doku "Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish" hat sich in rund zwei Wochen zu einem globalen Gesprächsthema entwickelt. Der US-Film (Start: 29.8.) über ein Teenagerpärchen, das von anonymen Nachrichten bedroht wird, sammelte bislang fast 50 Millionen Abrufe weltweit. Zuschauerinnen und Zuschauer zeigen sich schockiert von der Auflösung.

 

Dieser Text könnte Spoiler und sensible Inhalte zu Suizid und psychischer Gewalt enthalten, versucht aber, darauf zu verzichten. 

So viel sei aber gesagt: In der True-Crime-Doku, die laut Netflix zwischen dem 29. August und 14. September schon auf 46,6 Millionen Views gekommen ist, geht es um zwei Teenager aus der Kleinstadt Beal (US-Staat Michigan). 

Lauryn und Owen (beide 13) kommen zusammen, die Eltern der beiden Liierten freunden sich an, alles scheint toll zu laufen. Dann beginnen jedoch anonyme Messages, die darauf abzielen, das junge Paar auseinanderzubringen. Das Mobbing via Handy wird immer schlimmer, die Nachrichten werden bösartig und vulgär.

Blockieren kann das junge Paar den Absender nicht, da Apps genutzt werden, die ständig neue Rufnummern generieren. Das Misstrauen in der jungen Liebe, in der Familie, an der Schule, in der Stadt wird immer größer. 

Das FBI löste den Fall 

Selbst eine Trennung des Paares bringt kein Ende. Das Stalking gegen Lauryn nimmt ungeheuerliche Ausmaße an. Schließlich kann das FBI doch das Rätsel lösen - es kommt zu juristischen Folgen.

Catfishing - etwa in Dating-Apps oder auf Social-Media-Plattformen - bezeichnet das Vortäuschen einer falschen Online-Identität durch einen Cyberkriminellen (den Catfish). Das Ziel ist meist, das Opfer emotional auszubeuten. Oft geht es auch darum, finanziell zu betrügen. 

Der Begriff "Catfish" (Katzenwels) rührt von einer gleichnamigen Doku von Nev Schulman aus dem Jahr 2010. Darin vergleicht jemand diese spezielle Art der Cyberkriminalität mit dem Einsatz von Katzenwelsen im Fischfang. 

Die Welse werden demnach beim Transport lebenden Kabeljaus eingesetzt, damit der Dorsch (also Kabeljau/englisch: cod) aktiv bleibt und nicht blass und lethargisch wird - und auf diese Weise seine Qualität für den Handel und Verzehr nicht verliert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
3 min.
Mette-Marit: Hochzeits-Doku wird Diskussionen auslösen
Die Hochzeit der Prinzessin und des Schamanen hatte weit über Norwegen hinaus für Schlagzeilen gesorgt. (Archivbild)
Vor einem Jahr haben Prinzessin Märtha Louise und Schamane Durek Verrett vor malerischer Fjordkulisse geheiratet. Eine Dokumentation zeichnet den Weg zur umstrittenen Eheschließung nun nach.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
2 min.
Dämonenjägerinnen knacken 300-Millionen-Marke
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix. (Foto Handout)
Zumindest den preisgegebenen Zahlen zufolge ist "KPop Demon Hunters" jetzt mit weitem Abstand der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt - und er knackt eine bislang kaum für möglich gehaltene Marke.
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
Mehr Artikel