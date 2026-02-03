MENÜ
  „Chuck", die weiße Blechkiste: Wie ein Vogtländer in Mittweida der E-Gitarre ihren guten Ton zurückgibt

„Chuck“, die weiße Blechkiste: Wie ein Vogtländer in Mittweida der E-Gitarre ihren guten Ton zurückgibt
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nichts röhrt wie Röhre: Die neu gegründete Firma „Underdog Audio“ versucht mit einem neuartigen Multifunktions-Gitarrenverstärker, der digitalisierten Simulatoren-Branche ein Schnippchen zu schlagen.

Eigentlich sieht es so aus, als habe das Digitale gewonnen. In der Restwelt sowie so, aber auch in der Welt der Elektrogitarristen. Denn dort wackelt ein heiliger Retro-Gral so sehr, dass er eigentlich schon neben dem Sockel liegt: die Röhre. Richtig – jenes Bauteil aus der elektronischen Steinzeit, das einst dem Röhrenfernseher Namen wie...
