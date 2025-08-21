Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Cumberbatch und Colman: Ehedrama bedrohte ihre Freundschaft

Olivia Colman und Benedict Cumberbatch spielen die Hauptrollen in der turbulenten Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht". (Handout)
Olivia Colman und Benedict Cumberbatch spielen die Hauptrollen in der turbulenten Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht". (Handout) Bild: Jaap Buitendijk/Disney/dpa
Olivia Colman und Benedict Cumberbatch spielen die Hauptrollen in der turbulenten Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht". (Handout)
Olivia Colman und Benedict Cumberbatch spielen die Hauptrollen in der turbulenten Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht". (Handout) Bild: Jaap Buitendijk/Disney/dpa
Kultur
Cumberbatch und Colman: Ehedrama bedrohte ihre Freundschaft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Benedict Cumberbatch und Olivia Colman kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Doch dann mussten sie sich für den Film "Die Rosenschlacht" ziemlich fetzen. Hat ihre Freundschaft das überlebt?

München.

Benedict Cumberbatch (49) und Olivia Colman (51) sorgten sich beim Dreh der Scheidungskomödie "Die Rosenschlacht", die nun ins Kino kommt, um ihre langjährige Freundschaft. Er sei "leicht traumatisiert" worden, sagte Cumberbatch der Deutschen Presse-Agentur scherzend. Anfangs hätten sie viel Spaß gehabt. "Doch dann wurde es ziemlich düster." 

Colman bestätigte: "Ich habe Dinge nach ihm geworfen und ihn mit allen möglichen Worten beschimpft und er meinte: "Können wir bitte einfach mal checken, ob zwischen uns noch alles in Ordnung ist?"".

 

Cumberbatch ("Doctor Strange") und Colman ("The Crown") spielen ein Paar, dessen glückliches Familienleben aus der Bahn gerät, als Theo beruflich in eine Krise gerät und seine Ehefrau Ivy dagegen voll durchstartet.

Streit bis die Fetzen fliegen

Am Ende fliegen die Fetzen - was die beiden britischen Schauspieler aber auch genossen. "Es ist immer schön, wenn man mal alles rauslassen kann und sich schlecht benehmen darf", findet Cumberbatch. 

Colman stimmt zu: "Das hat auch eine reinigende Wirkung!" Selbst den Tränen am Filmset kann sie etwas abgewinnen. "Wenn ihr alle einen Tag damit verbringen könntet, einfach nur zu weinen und dafür bezahlt zu werden, würdet ihr euch am nächsten Tag einfach großartig fühlen."

Vorsicht und Danke sagen

Doch wie lässt sich eine Beziehung durch das Auf und Ab des Alltags retten? Auch dafür haben die beiden Stars Tipps. "Achtet gegenseitig auf euch, seid nett zueinander und bedankt euch beim Anderen", rät Colman. Schließlich leiste in einer Beziehung jeder wichtige und wertvolle Arbeit. 

Cumberbatch verweist auf Phasen, in denen es Umbrüche im Familienalltag gibt: "Da müsst ihr besonders gut aufpassen und vorsichtig sein." 

"Die Rosenschlacht" startet am 28. August im Kino. Die Mischung aus Komödie und Drama ist eine Neuverfilmung des Stoffs aus dem Klassikers "Der Rosenkrieg" (1989) mit Michael Douglas und Kathleen Turner. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
"Kanu des Manitu" knackt schon Millionenmarke
Die Western-Parodie "Das Kanu des Manitu" kommt beim Kinopublikum gut an. (Archivbild)
Mit der Komödie "Das Kanu des Manitu" trifft Bully Herbig offensichtlich den Geschmack des Publikums. Eine Woche nach dem Kinostart sind schon mehr als eine Million in den Film geströmt.
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
22.08.2025
5 min.
Unkreativ? Filmbranche adaptiert manche Romane immer wieder
Olivia Colman spielt die Hauptrolle in einer Neuverfilmung von "Der Rosenkrieg", diesmal mit dem Titel "Die Rosenschlacht" (Archivbild).
"Die Rosenschlacht" mit Olivia Colman neu im Kino, dazu bald neue Fassungen von "Frankenstein" und "Momo": Während viele Bücher unverfilmt bleiben, kommen manche Literaturverfilmungen immer wieder.
Gregor Tholl, dpa
Mehr Artikel