Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Dämonenjägerinnen knacken 300-Millionen-Marke

Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix. (Foto Handout)
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix. (Foto Handout) Bild: -/©2025 Netflix/dpa
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix. (Foto Handout)
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix. (Foto Handout) Bild: -/©2025 Netflix/dpa
Kultur
Dämonenjägerinnen knacken 300-Millionen-Marke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zumindest den preisgegebenen Zahlen zufolge ist "KPop Demon Hunters" jetzt mit weitem Abstand der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt - und er knackt eine bislang kaum für möglich gehaltene Marke.

Berlin.

Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" hat laut offiziellen Zahlen des Streamingdienstes als erster Netflix-Film überhaupt die Marke von 300 Millionen Abrufen überschritten. Seit der Veröffentlichung am 20. Juni kommt der Film inzwischen (bis Sonntag, 14. September) auf mehr als 314,2 Millionen "Views". 

Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten (Netflix nennt sie "zahlende Mitglieder"). Statistisch hat also jedes Abo diesen Film schon einmal abgerufen.

In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix immer nur auf die ersten 91 Online-Tage. Längerfristige Abrufzahlen gibt der Streamingdienst nicht preis. Das bedeutet, dass bei "KPop Demon Hunters" nur noch bis 19. September öffentlich gezählt wird. 

 

 

Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm dreht sich um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband, deren Jungs aber Dämonen sind.

Der Hype beförderte den Film-Soundtrack mit K-Pop-Ohrwürmern weltweit in Musikcharts. Der Song "Golden", der im Film als Smash-Hit gehandelt wird, ist es in den vergangenen Monaten tatsächlich geworden. Er steht beispielsweise in Deutschland seit sechs Wochen auf Platz eins der Single-Charts.

Dienstagabends werden Wochencharts veröffentlicht, die die Streaming-Top-10 für Filme und Serien jeweils von Montag bis Sonntag davor erfassen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
04.09.2025
5 min.
„KPop Demon Hunters“: Was macht diesen Film zur neuen Nummer eins bei Netflix?
Die Band HUNTR/X liefert im Film „KPop Demon Hunters“ Welthits.
Netflix hat einen Rekordhalter: Der Film „KPop Demon Hunters“ ist die bisher meist gesehene Produktion der Plattform. Spätestens jetzt sollte niemand mehr KPop und seine Fans unterschätzen!
Alexandra Engert
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
26.08.2025
2 min.
Dämonen-Jägerinnen sind jetzt erfolgreichster Netflix-Film
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Girl-Band Huntrix.
"KPop Demon Hunters" gelingt ein kleines Streamingwunder: Woche für Woche bleibt das Interesse an der Fantasy-Animation hoch. Nun setzt sich das Werk an die Spitze aller bisherigen Netflix-Filme.
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel