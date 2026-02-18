MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Dagmar Ranft-Schinke in einer Sonderschau: Die ewig optimistische Mahnerin von Clara Mosch

Die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke.
Die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Menschen auf viel zu kleinen Schiffen machen sich auf einem viel zu großen Meer auf eine „Wanderung“ (2008), um einen Ort zum Leben zu finden.
Menschen auf viel zu kleinen Schiffen machen sich auf einem viel zu großen Meer auf eine „Wanderung“ (2008), um einen Ort zum Leben zu finden. Bild: Matthias Zwarg
Das Dichterpferd „Pegasus“, hier als Drahtskulptur aus dem Jahr 2020.
Das Dichterpferd „Pegasus“, hier als Drahtskulptur aus dem Jahr 2020. Bild: Matthias Zwarg
„Quo vadis?“, wohin gehst du, fragt Dagmar Ranft-Schinke in ihrem Gemälde „Zeitstrom“ aus dem Jahr 2008.
„Quo vadis?“, wohin gehst du, fragt Dagmar Ranft-Schinke in ihrem Gemälde „Zeitstrom“ aus dem Jahr 2008. Bild: Matthias Zwarg
Die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke.
Die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Menschen auf viel zu kleinen Schiffen machen sich auf einem viel zu großen Meer auf eine „Wanderung“ (2008), um einen Ort zum Leben zu finden.
Menschen auf viel zu kleinen Schiffen machen sich auf einem viel zu großen Meer auf eine „Wanderung“ (2008), um einen Ort zum Leben zu finden. Bild: Matthias Zwarg
Das Dichterpferd „Pegasus“, hier als Drahtskulptur aus dem Jahr 2020.
Das Dichterpferd „Pegasus“, hier als Drahtskulptur aus dem Jahr 2020. Bild: Matthias Zwarg
„Quo vadis?“, wohin gehst du, fragt Dagmar Ranft-Schinke in ihrem Gemälde „Zeitstrom“ aus dem Jahr 2008.
„Quo vadis?“, wohin gehst du, fragt Dagmar Ranft-Schinke in ihrem Gemälde „Zeitstrom“ aus dem Jahr 2008. Bild: Matthias Zwarg
Kultur
Dagmar Ranft-Schinke in einer Sonderschau: Die ewig optimistische Mahnerin von Clara Mosch
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dagmar Ranft-Schinke war die einzige Frau der wegweisenden Chemnitzer Künstlergruppe – und setzt deren kritische Impulse bis heute fort. Die Galerie Art Gluchowe in Glauchau zeigt einige Lebenswerke.

Ein schlichter Titel steht über der aktuellen Ausstellung in der Galerie Art Gluchowe im Schloss Forderglauchau: „Zeitlos“ hat die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke ihre Auswahl an Gemälden und Grafiken genannt – und zeitlos sind ihre Arbeiten tatsächlich. Zeitlos und im Grunde immer demselben Thema verpflichtet: einer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
12.01.2026
5 min.
Rebecca Horn mal nicht mit „Universe in a Pearl“: Ausstellung in Glauchau zeigt von ihr inspirierte Arbeiten
Von Rebecca Horns kinetischer Skulptur „Silver Crane“ haben sich Künstler inspirieren lassen. Die Arbeiten sind jetzt in der Galerie Art Gluchowe zu sehen.
Spätestens seit dem Kulturhauptstadtjahr ist Rebecca Horn auch hier vielen bekannt: Ihre Skulptur „Universe in a Pearl“ in einer Kirche in Lößnitz zog rund 25.000 Besucher an. Von einer anderen Skulptur Horns namens „Silver Crane“ haben sich fünf Künstlerinnen und Künstler zu eigenen Arbeiten inspirieren lassen, die jetzt in Glauchau zu sehen sind.
Matthias Zwarg
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
05.12.2025
4 min.
Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg: Was die Gruppe war und was sie nicht war
Plakat von Lutz Dammbeck für eine Ausstellung der Künstlergruppe Clara Mosch im Kunstkeller Annaberg-Buchholz.
Die Ausstellung erinnert an die legendäre Karl-Marx-Städter Künstlergruppe mit Arbeiten aus der Zeit ihres Bestehens. Durch das Kulturhauptstadtjahr hat Clara Mosch an neuer Popularität gewonnen. Aber was genau war sie?
Matthias Zwarg
Mehr Artikel