Kultur
Dagmar Ranft-Schinke war die einzige Frau der wegweisenden Chemnitzer Künstlergruppe – und setzt deren kritische Impulse bis heute fort. Die Galerie Art Gluchowe in Glauchau zeigt einige Lebenswerke.
Ein schlichter Titel steht über der aktuellen Ausstellung in der Galerie Art Gluchowe im Schloss Forderglauchau: „Zeitlos“ hat die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke ihre Auswahl an Gemälden und Grafiken genannt – und zeitlos sind ihre Arbeiten tatsächlich. Zeitlos und im Grunde immer demselben Thema verpflichtet: einer...
