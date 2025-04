Daniel Barenboim sagt wegen Krankheit weitere Konzerte ab

Schon seit einiger Zeit fällt Daniel Barenboim gesundheitsbedingt immer wieder aus. Nun folgen weitere Absagen. Erst kürzlich hatte der Stardirigent seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.

Berlin.

Stardirigent Daniel Barenboim (82) fällt aus gesundheitlichen Gründen bei mehreren Konzerten im Mai aus. Er müsse die Leitung der Konzerte vom 8. bis zum 10. Mai in der Philharmonie Berlin sowie eines Auftritts am 18. Mai in Amsterdam im Rahmen des Mahler Festivals "mit großem Bedauern" absagen, teilten die Berliner Philharmoniker mit.