Das Chemnitzer Fritz-Theater bringt Erfolgsstück „Kalter weißer Mann“ auf die Bühne

Kultur
Eine Beerdigungszeremonie läuft aus dem Ruder. Regisseur und Schauspieler Hardy Hoosmann will in seiner Inszenierung Klamauk aber vermeiden.
Mitten in den Proben steckt derzeit das Ensemble des Chemnitzer Fritz-Theaters für eine Komödie, die bundesweit für volle Häuser sorgt – und für Diskussionen. „Kalter weißer Mann“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist ein Stück, an dem Regisseur und Schauspieler Hardy Hoosman nach eigener Einschätzung kaum vorbeikam. Nicht,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.