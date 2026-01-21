MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Das Chemnitzer Fritz-Theater bringt Erfolgsstück „Kalter weißer Mann“ auf die Bühne

Im Fritz-Theater Chemnitz wird bald heftig getrauert: Am 29. Januar feiert das Stück „Kalter weißer Mann“ Premiere.
Im Fritz-Theater Chemnitz wird bald heftig getrauert: Am 29. Januar feiert das Stück „Kalter weißer Mann“ Premiere. Bild: Fritz Theater
Im Fritz-Theater Chemnitz wird bald heftig getrauert: Am 29. Januar feiert das Stück „Kalter weißer Mann“ Premiere.
Im Fritz-Theater Chemnitz wird bald heftig getrauert: Am 29. Januar feiert das Stück „Kalter weißer Mann“ Premiere. Bild: Fritz Theater
Kultur
Das Chemnitzer Fritz-Theater bringt Erfolgsstück „Kalter weißer Mann“ auf die Bühne
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Beerdigungszeremonie läuft aus dem Ruder. Regisseur und Schauspieler Hardy Hoosmann will in seiner Inszenierung Klamauk aber vermeiden.

Mitten in den Proben steckt derzeit das Ensemble des Chemnitzer Fritz-Theaters für eine Komödie, die bundesweit für volle Häuser sorgt – und für Diskussionen. „Kalter weißer Mann“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob ist ein Stück, an dem Regisseur und Schauspieler Hardy Hoosman nach eigener Einschätzung kaum vorbeikam. Nicht,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
14.01.2026
4 min.
Neue Filme im Kino: Satire, Thriller und Horror
Friedrich Mücke, Christoph Maria Herbst und Hape Kerkeling (von links) in „Extrawurst“. Die aus Berlin zugezogene Melanie (Anja Knauer) meint es gut und will in ihrem neuen Provinztennisclub einen separaten Grill für das einzig türkischstämmige Mitglied Erol anschaffen. Da ist der Streit programmiert.
Die aktuellen Starts „Extrawurst“, „The Housemade“ und „28 Years Later: The Bone Temple“ reichen von bissiger Gesellschaftskomödie über wendungsreichen Psychothriller bis zu düsterem Apokalypse-Kino.
André Wesche
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
08.12.2025
4 min.
Nach nur zehn Jahren: Schon wieder Eigentümerwechsel für ehemaliges Hotel und Sitz des Fritz-Theaters in Chemnitz
Das Fritz Theater in der Kirchhoffstraße gehört zu einem Gebäudekomplex mit Seniorenwohnanlage, der jetzt verkauft wurde.
Das Gebäude des früheren Hotels „Rabensteiner Hof“ ist verkauft. Darin befinden sich das Fritz-Theater und eine Seniorenwohnanlage. Die Theatermacher haben das Szenario schon einmal erlebt.
Jana Peters
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
Mehr Artikel