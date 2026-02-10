MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Das Ende eines Krimi-Juwels: der „Polizeiruf 110“ aus Halle

Ermittler Michael Lehmann (Peter Schneider) und sein Partner Henry Koitzsch (Peter Kurth) am Sonntag zum letzten Mal im „Polizeiruf 110“. Foto: MDR/Felix Abraham
Ermittler Michael Lehmann (Peter Schneider) und sein Partner Henry Koitzsch (Peter Kurth) am Sonntag zum letzten Mal im „Polizeiruf 110“. Foto: MDR/Felix Abraham Bild: MDR/Felix Abraham
Ermittler Michael Lehmann (Peter Schneider) und sein Partner Henry Koitzsch (Peter Kurth) am Sonntag zum letzten Mal im „Polizeiruf 110“. Foto: MDR/Felix Abraham
Ermittler Michael Lehmann (Peter Schneider) und sein Partner Henry Koitzsch (Peter Kurth) am Sonntag zum letzten Mal im „Polizeiruf 110“. Foto: MDR/Felix Abraham Bild: MDR/Felix Abraham
Kultur
Das Ende eines Krimi-Juwels: der „Polizeiruf 110“ aus Halle
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Der Wanderer zieht von dannen“: Warum die Einstellung der Reihe eine verpasste Chance für den MDR ist

„Zieht von dannen“ – eine eigentümliche, heute fast vergessene Formulierung. Sie passt, weil sie nicht nur den Titel des dritten Hallenser „Polizeiruf 110“ bezeichnet, sondern auch das Gefühl, das diese Reihe hinterlässt: ein bisschen aus der Zeit gefallen, ein Juwel in der übervollen TV-Krimi-Landschaft – und nun schon wieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
26.01.2026
5 min.
Wolfgang Stumph zum 80.: Warum er mehr ist als nur „Stubbe“
Mit dem Trabi eng verbunden: Schauspieler Wolfgang Stumph.
Sein Weg führte vom Dresdner Kabarett zu Kino- und Fernsehklassikern – begleitet von einem starken Gestaltungswillen und öffentlichen Debatten. Der MDR widmet dem Volksschauspieler eine Doku.
Maurice Querner
26.01.2026
3 min.
Boris Lochthofen wird neuer Programmchef des MDR
Boris Lochthofen ist neuer Programmchef des MDR.
Die Drei-Länderanstalt sieht keine Interessenkonflikte durch die unternehmerische Tätigkeit Lochthofens. Vor drei Jahren unterlag er noch im Rennen um den Intendantenposten Ralf Ludwig.
Maurice Querner
Mehr Artikel