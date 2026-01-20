Das „Ina“-Prinzip: Warum Ina Müller auch mit Halbdampf erfolgreich ist

Ende des Jahres geht Ina Müller auf Tour, für Chemnitz und Zwickau bekommt man schon keine Karten mehr. Das neue „6.0“ ist zudem ihr erstes Nummer-1-Album. Dabei ist es nicht ihr Bestes. Warum das Phänomen Ina trotzdem funktioniert.

Kürzlich war Blond bei „Inas Nacht" zu Gast. Mit dem Song „Wie Du" rockte die Chemnitzer Band den Schellfischposten, die Mini-Kneipe in Hamburg, in der Ina Müllers Talkshow aufgezeichnet wird. Und so, wie Ina Müller grinste und mit zappelte, hätte man sich nicht gewundert, wenn sie übern Tresen gesprungen und mitgesungen hätte.