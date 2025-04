Das Leben erfahren: Wie Influencerin @Katja_liest die Buchmesse auf ein Jahr verlängert

Das eigentliche Herz des Literaturbetriebs schlägt längst nicht mehr in Leipziger Messehallen - sondern auf Online-Plattformen: „Bookstagram“ und „Booktok“ haben die Branche radikal umgekrempelt.

@Katja_liest. Nein, der Instagram-Account der 50-Jährigen aus Crimmitschau heißt nicht nur so. Eher ist er offener Spalt zum Wohnzimmer, in dem sich Katja Tippelt-Kairies in jeder freien Minute auf die Couch zurückzieht. Bis zu zehn Bücher durchschmökert die dreifache Mutter, wenn der Job am örtlichen Theater erledigt ist und die Kids...