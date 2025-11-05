Das leise Scheitern im Alltag: Anke Engelke und Ulrich Tukur als Langzeitpaar in einem Ehe-Drama

Kultur
Von stillen Eheritualen über Diktatur-Erinnerungen bis hin zum Survival-Duo in den Weiten des Alls: unsere neue Kinowoche mit „Dann passiert das Leben“, „The Secret Agent“ und „Predator: Badlands“.
Dann passiert das Leben. Hans und Rita, kurz vor der Rente, sitzen vor einem streikenden Fernseher, essen Hühnchenteile vom Couchtisch – und sagen einander fast nichts mehr. Neele Leana Vollmar interessiert sich in ihrem Beziehungsdrama nicht für eskalierende Paare, sondern für das leise Scheitern im Alltag: die Rituale, die zu Rissen werden;...
