Das leise Scheitern im Alltag: Anke Engelke und Ulrich Tukur als Langzeitpaar in einem Ehe-Drama

Auf einmal ist da diese Leere im Leben der beiden. Auf einmal ist nicht mehr klar, ob sie zwei Einzelne oder ein Paar sind. Anke Engelke als Rita und Ulrich Tukur als Hans in einer Szene das Films „Dann passiert das Leben“ von Regisseur Neele Leana Vollmer. Bild: Daniel Gottschalk/Majestic/dpa