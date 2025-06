Das schöne, kurze Leben der Clara Mosch

Der Film „Go Clara Go“ von Sylvie Kürsten erzählt poetisch die Geschichte der berühmten Chemnitzer Künstlergruppe nach. Am Dienstag hat er im Kino „Metropol“ Premiere.

„Mein Name: Clara Mosch.“ So beginnt ein neuer Film über mich, „Go Clara Go. Galerie oben und die Gruppe Clara Mosch: Die Kunst des kreativen Widerstands“. Ich bin viele, genau genommen fünf, mindestens: Carlfriedrich Claus, Thomas Ranft, Dagmar Ranft-Schinke, Michael Morgner und Gregor Torsten Schade, heute Kozik. Als „Gespenst“ sei...