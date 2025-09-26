Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Das Theater Plauen-Zwickau zeigt einen ganz anderen „Kohlhaas“

Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Hanif Idris erzählen als Clowns Kleists „Michael Kohlhaas" gganz neu.
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Hanif Idris erzählen als Clowns Kleists „Michael Kohlhaas“ gganz neu. Bild: Christian Leischner
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Hanif Idris erzählen als Clowns Kleists „Michael Kohlhaas“ gganz neu.
Paul Heimel, Claudia Lüftenegger, Hanif Idris erzählen als Clowns Kleists „Michael Kohlhaas“ gganz neu. Bild: Christian Leischner
Kultur
Das Theater Plauen-Zwickau zeigt einen ganz anderen „Kohlhaas“
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Recht, Rache und Radikalisierung – von Clowns gespielt? In Plauen funktioniert der Widerspruch erstaunlich gut.

Theater, das anders sein will. Kein hölzernes Rezitieren eines berühmten Novellentextes, sondern ein Auftritt von drei Clowns, die behaupten, die Welt im Gleichgewicht zu halten – indem sie schaukeln. Hanscarl, Pimpernelle und Mädesüß heißen sie, und sie sehen mit ihren Masken und Kostümen von Franziska E. Schubert wunderhübsch aus:...
