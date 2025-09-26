Das Theater Plauen-Zwickau zeigt einen ganz anderen „Kohlhaas“

Recht, Rache und Radikalisierung – von Clowns gespielt? In Plauen funktioniert der Widerspruch erstaunlich gut.

Theater, das anders sein will. Kein hölzernes Rezitieren eines berühmten Novellentextes, sondern ein Auftritt von drei Clowns, die behaupten, die Welt im Gleichgewicht zu halten – indem sie schaukeln. Hanscarl, Pimpernelle und Mädesüß heißen sie, und sie sehen mit ihren Masken und Kostümen von Franziska E. Schubert wunderhübsch aus:...