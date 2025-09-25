Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Demo nach Gaza-Doku bei Filmfestival in Spanien

An einer propalästinensischen Demonstration am Rande des Internationalen Filmfestivals von San Sebastián beteiligten sich mehrere Tausend Menschen.
An einer propalästinensischen Demonstration am Rande des Internationalen Filmfestivals von San Sebastián beteiligten sich mehrere Tausend Menschen. Bild: Arnaitz Rubio/EUROPA PRESS/dpa
An einer propalästinensischen Demonstration am Rande des Internationalen Filmfestivals von San Sebastián beteiligten sich mehrere Tausend Menschen.
An einer propalästinensischen Demonstration am Rande des Internationalen Filmfestivals von San Sebastián beteiligten sich mehrere Tausend Menschen. Bild: Arnaitz Rubio/EUROPA PRESS/dpa
Kultur
Demo nach Gaza-Doku bei Filmfestival in Spanien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Anschluss an die Vorführung einer Gaza-Doku protestieren Tausende beim Filmfestival in San Sebastiàn gegen Israels Militäreinsatz. Auch Spaniens Kulturminister nimmt teil.

San Sebastián.

Im Anschluss an die Vorführung eines Dokudramas über den Tod eines kleinen palästinensischen Mädchens im Gazastreifen haben am Rande des Filmfestivals San Sebastiàn Tausende gegen das militärische Vorgehen Israels demonstriert. 

Im Kinosaal habe der Film "The Voice of Hind Rajab" zehn Minuten lang Applaus bekommen, berichtete die Zeitung "Noticias de Gipuzkoa". Einer Umfrage vom Juni zufolge werfen mehr als 80 Prozent der Spanier Israel einen Völkermord vor. Das Land gehört zu den schärfsten Kritikern Israels in Europa. 

Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration im spanischen Teil des Baskenlandes warfen Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor.
Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration im spanischen Teil des Baskenlandes warfen Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. Bild: Arnaitz Rubio/EUROPA PRESS/dpa
Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration im spanischen Teil des Baskenlandes warfen Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor.
Teilnehmer einer propalästinensischen Demonstration im spanischen Teil des Baskenlandes warfen Israel einen Völkermord im Gazastreifen vor. Bild: Arnaitz Rubio/EUROPA PRESS/dpa

An der Demonstration in der nordspanischen Stadt mit vielen palästinensischen Fahnen beteiligten sich auch Kulturminister Ernest Urtasun, der Direktor des Filmfestivals, José Luis Rebordinos, sowie mehrere Schauspieler. 

Teilnehmer trugen ein Transparent mit der Aufschrift "Stop Genocide. Cinema with Palestine" auf Baskisch und Englisch. Manchen riefen Parolen wie "Das ist kein Krieg, das ist ein Völkermord" oder "Boykott gegen Israel". 

Auch Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez wirft Israel immer wieder Völkermord vor und verhängte Sanktionen gegen das Land. 

In "The Voice of Hind Rajab" erzählt die Tunesierin Kaouther Ben Hania von den letzten Momenten im Leben des palästinensischen Mädchens Hind Rajab im Gazastreifen. Sie wurde im Januar 2024 bei der Flucht ihrer Familie aus der Stadt Gaza getötet. Der Film sowie mehrere unabhängige Untersuchungen legen nahe, dass Hind Rajab und Teile ihrer Familie von israelischen Streitkräften getötet wurden. Das israelische Militär bestreitet das hingegen. Es hätten sich zu der Zeit keine Truppen vor Ort befunden. 

Große Teile des Gazastreifens sind von Israel in eine Ruinenlandschaft verwandelt worden. Den Krieg hatte die islamistische Terrororganisation Hamas mit ihrem Massaker in Israel vor bald zwei Jahren ausgelöst. (Archivbild)
Große Teile des Gazastreifens sind von Israel in eine Ruinenlandschaft verwandelt worden. Den Krieg hatte die islamistische Terrororganisation Hamas mit ihrem Massaker in Israel vor bald zwei Jahren ausgelöst. (Archivbild) Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa
Große Teile des Gazastreifens sind von Israel in eine Ruinenlandschaft verwandelt worden. Den Krieg hatte die islamistische Terrororganisation Hamas mit ihrem Massaker in Israel vor bald zwei Jahren ausgelöst. (Archivbild)
Große Teile des Gazastreifens sind von Israel in eine Ruinenlandschaft verwandelt worden. Den Krieg hatte die islamistische Terrororganisation Hamas mit ihrem Massaker in Israel vor bald zwei Jahren ausgelöst. (Archivbild) Bild: Jehad Alshrafi/AP/dpa

Der Film thematisiert den Hamas-Terrorangriff auf Israel nicht, der den Gaza-Krieg ausgelöst hat. Bei dem Überfall am 7. Oktober 2023 waren rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Seither führt Israel Krieg gegen die Hamas. 

Nach palästinensischen Angaben starben dabei schon mehr als 65.000 Bewohner des Küstenstreifens, der weitgehend zerstört wurde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
30.08.2025
2 min.
Propalästinensischer Protest am Rande des Filmfests Venedig
Ein Polizeisprecher vor Ort sprach in einer ersten Schätzung von rund 3000 Menschen.
Mehrere Tausend Menschen demonstrieren nahe dem Filmfest Venedig für Palästina. Auch beim Festival ist der Nahost-Konflikt am Rande präsent.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
03.09.2025
5 min.
Gaza erreicht große Festivalbühne - mit Hollywood-Support
Joaquin Phoenix vor der Pressekonferenz des Films mit einem "Artists4Ceasefire"-Anstecker.
Ein Film über ein getötetes palästinensisches Mädchen - produziert von Brad Pitt und Joaquin Phoenix - und die Premiere des jüdischen Filmemachers Julian Schnabel politisieren das Filmfest Venedig.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel