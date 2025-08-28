Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Denzel Washington: Ich schaue keine Filme

Denzel Washington dreht Filme - schaut sie aber nicht. (Archivbild)
Denzel Washington dreht Filme - schaut sie aber nicht. (Archivbild) Bild: CJ Rivera/Invision via AP/dpa
Denzel Washington dreht Filme - schaut sie aber nicht. (Archivbild)
Denzel Washington dreht Filme - schaut sie aber nicht. (Archivbild) Bild: CJ Rivera/Invision via AP/dpa
Kultur
Denzel Washington: Ich schaue keine Filme
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Oscars und Rollen in zahlreichen Filmklassikern schmücken die Karriere von Denzel Washington. Doch der Hollywoodstar macht sich selbst nichts aus Filmen.

New York City.

Denzel Washington ist kein Film-Enthusiast. "Ich schaue keine Filme", sagte der zweifache Oscar-Preisträger im Gespräch mit Rapper Asap Rocky und Regisseur Spike Lee für "GQ". "Ich bin nur ehrlich. Ich schaue keine Filme, ich gehe nicht ins Kino", so der 70-Jährige ("Training Day", "American Gangster").

Ob es daran liege, dass er selbst bei so vielen Filmen mitgespielt habe? "Wahrscheinlich. Ich habe genug von Filmen." Auf die Frage, wie viele er gedreht habe, antwortete der Schauspieler: "Zu viele. Ich glaube 50." Auch seine eigenen Filme schaue er sich nach der Premiere meistens nicht noch einmal an. "Ich interessiere mich nicht für die Vergangenheit."

Der Hollywoodstar spielt in dem neuen Spike Lee-Film "Highest 2 Lowest" die Hauptrolle eines Musikmoguls, Asap Rocky verkörpert einen Sänger. Der Thriller feierte im Mai in Cannes seine Premiere und ist ab dem 5. September beim Streamingdienst Apple TV+ zu sehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
26.08.2025
6 min.
Über diese Stars spricht Venedig beim Filmfestival
Julia Roberts ist in Luca Guadagninos "After The Hunt" zu sehen (Archivbild).
Venedig wird wieder zum Hotspot für alle, die Kino lieben. Julia Roberts kommt erstmals zu den Filmfestspielen, Al Pacino mischt doppelt mit und ein anderer Star sorgt schon vorab für Oscar-Gerüchte.
Lisa Forster, dpa
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
21.08.2025
4 min.
Mascha Schilinski geht für Deutschland ins Oscar-Rennen
Mascha Schilinski in Cannes (Archivbild).
Das Drama "In die Sonne schauen" von der Berlinerin Mascha Schilinski könnte für Deutschland den Auslands-Oscar gewinnen. Ein Film von "seltener Dringlichkeit", wie die Jury findet.
Sabrina Szameitat und Lisa Forster, dpa
Mehr Artikel