„Der blaue Vogel“: Sabrina Sadowskas bildgewaltige Suche nach dem Glück im Chemnitzer Opernhaus

Kultur
Premiere für das Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ nach Maurice Maeterlinck – langer Applaus für ein etwas zu langes Stück.
Die eigentliche Geschichte beginnt so, wie auch heute noch Geschichten beginnen: Es ist Weihnachtsabend, doch in der Familie des armen Holzfällers gibt es keine Geschenke, nur eine feste Umarmung, als die Mutter Bruder und Schwester zu Bett bringt. Doch nebenan wird mit geschmücktem Weihnachtsbaum, Torte und Präsenten gefeiert, was die Kinder...
