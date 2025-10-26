Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  „Der blaue Vogel": Sabrina Sadowskas bildgewaltige Suche nach dem Glück im Chemnitzer Opernhaus

Natalia Krekou und Jean-Blaise Druenne im Ballett „Der blaue Vogel“ in der Oper Chemnitz.
Natalia Krekou und Jean-Blaise Druenne im Ballett „Der blaue Vogel“ in der Oper Chemnitz. Bild: Ida Zenna
Kultur
„Der blaue Vogel“: Sabrina Sadowskas bildgewaltige Suche nach dem Glück im Chemnitzer Opernhaus
Von Matthias Zwarg
Premiere für das Ballett „Der blaue Vogel oder Die Suche nach dem Glück“ nach Maurice Maeterlinck – langer Applaus für ein etwas zu langes Stück.

Die eigentliche Geschichte beginnt so, wie auch heute noch Geschichten beginnen: Es ist Weihnachtsabend, doch in der Familie des armen Holzfällers gibt es keine Geschenke, nur eine feste Umarmung, als die Mutter Bruder und Schwester zu Bett bringt. Doch nebenan wird mit geschmücktem Weihnachtsbaum, Torte und Präsenten gefeiert, was die Kinder...
