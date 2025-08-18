Der Deutsch-Israelin Nirit Sommerfeld gehört ein kleines Stück der Chemnitzer City: Dessen Geschichte will sie zurück

Kultur
Nirit Sommerfeld ist Schauspielerin, Musikerin, Friedensaktivistin und neuerdings auch Autorin. Warum die Deutsch-Israelin sich in Chemnitz wohlfühlt.
Der Kontrast könnte nicht größer sein, wenn man vom Café Julius aus auf den Stefan-Heym-Platz schaut. Trotz Bänken und einigen Bepflanzungen herrscht selbst bei schönstem Sommerwetter Tristesse vor. Das großzügig gestaltet Café selbst wirkt hell, modern und einladend und hat eine unübersehbare künstlerische Note. Es passt...
