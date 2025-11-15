Der nette Mann live in Leipzig: Warum wir den Grafen und sein Unheilig-Comeback vielleicht noch brauchen werden

Deutschlands größte Dunkelschlager-Band ist nach zehn Jahren Pause zurück auf den großen Bühnen, ein Album kommt im März 2026. Was macht Unheilig so anders als andere?

Für diesen kurzen Moment war der Graf nicht gefühlter Nachbar, sondern der Schlagersuperstar, der er hierzulande nunmal ist. Doch er blieb ehrlich: „Ich habe einfach die Ausmaße der Bühne überschätzt!" So erklärte der Sänger beim zweiten Comeback-Konzert von Unheilig am Freitag in Leipzig, warum er bei der Premiere einen Tag zuvor an...