Der Parabelritter und sein „Oststolz“: Haben wir (k) eine Chance, die Risse in Deutschland zu schließen?

Youtube-Star Alexander Prinz bringt mit seinem Buch „Oststolz“ die Debatte um Risse in der Gesellschaft neu in Schwung: Der provokante Titel bringt neue wunde Punkte in die Debatte.

So viel wurde in den vergangenen 35 Jahren über „den Osten“ gesprochen, gerätselt und geforscht, dass das Thema längst durchgekaut scheint. Vielleicht ist noch nicht alles richtig sortiert und manches zu arg abseitigen Theorien zusammengeflickt – auf dem Tisch, so meint man, sollte aber doch langsam mal alles liegen.