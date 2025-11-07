Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutschland als „Puff Europas“? Eine Entgegnung auf Julia Klöckners Argumentation

Wie weiter mit der Prostitution? Gastautorin Jennifer Follmann (im Bild) über eine Diskussion, die CDU-Politikerin Julia Klöckner angeschoben hat.
Wie weiter mit der Prostitution? Gastautorin Jennifer Follmann (im Bild) über eine Diskussion, die CDU-Politikerin Julia Klöckner angeschoben hat. Bild: Jennifer Follmann, Hauke-Christian Dittrich/dpa
Wie weiter mit der Prostitution? Gastautorin Jennifer Follmann (im Bild) über eine Diskussion, die CDU-Politikerin Julia Klöckner angeschoben hat.
Wie weiter mit der Prostitution? Gastautorin Jennifer Follmann (im Bild) über eine Diskussion, die CDU-Politikerin Julia Klöckner angeschoben hat. Bild: Jennifer Follmann, Hauke-Christian Dittrich/dpa
Kultur
Deutschland als „Puff Europas“? Eine Entgegnung auf Julia Klöckners Argumentation
Von Jennifer Follmann
Sexkaufverbot: Schutz für Frauen oder nur ein gutes Gewissen? Ein Gastbeitrag.

Deutschland diskutiert über Prostitution. CDU-Politikerin Julia Klöckner nennt Deutschland „den Puff Europas“ und fordert nach schwedischem Vorbild ein Sexkaufverbot. Das „Nordische Modell“ bestraft nicht die Frauen, die Sex verkaufen, sondern die Männer, die ihn kaufen. Die Idee klingt nach Schutz und Gleichberechtigung. Doch wer genau...
