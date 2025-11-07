Deutschland als „Puff Europas“? Eine Entgegnung auf Julia Klöckners Argumentation

Kultur
Sexkaufverbot: Schutz für Frauen oder nur ein gutes Gewissen? Ein Gastbeitrag.
Deutschland diskutiert über Prostitution. CDU-Politikerin Julia Klöckner nennt Deutschland „den Puff Europas“ und fordert nach schwedischem Vorbild ein Sexkaufverbot. Das „Nordische Modell“ bestraft nicht die Frauen, die Sex verkaufen, sondern die Männer, die ihn kaufen. Die Idee klingt nach Schutz und Gleichberechtigung. Doch wer genau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.