Die ARD-Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ erzählt von einer Karriere zwischen Hysterie und Verehrung

Kultur
Lana Kaiser, einst durch DSDS als Daniel Küblböck bekannt geworden, polarisierte wie kaum jemand. Die ARD-Doku zeigt, wie man an sie erinnert und warum sie bis heute als queerer Meilenstein gilt.
Wie spricht man über eine Person, die für viele immer „Daniel Küblböck“ bleiben wird, die sich aber kurz vor ihrem Tod öffentlich als trans geoutet und als Lana Kaiser verstand? Diese Spannung durchzieht die dreiteilige ARD-Doku „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“. Sie will nicht nur ein bewegtes Leben nachzeichnen, sondern...
